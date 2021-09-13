Обмеження руху громадського транспорту для боротьби з COVID-19 підтримують 2,5% українців

Станом на кінець серпня 2021 року тільки 2,6% українців підтримують обмеження руху громадського транспорту у разі зростання захворюваності у населеному пункті. Переведення закладів освіти (шкіл, університетів) на дистанційну форму навчання схвалюють 9,6% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи".

Крім того, тільки 14,7% респондентів підтримують заборону роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе), торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури, критих ринків, 16,6% - заборону проведення релігійних зібрань.

Самоізоляцію для осіб з уразливих груп (старше 60-ти років, з хронічними хворобами) підтримують 24,0% респондентів.

Притягнення поліцією до відповідальності осіб - порушників карантину схвалюють 10,4% опитаних, ще 16,8% - запровадження високих штрафів для людей та організацій, які порушують карантин, чи своїми діями призвели до поширення хвороби.

Найчастіше респонденти заявляють про підтримку обов’язкового і безкоштовного тестування для усіх, хто бажає (46,0%), заборону проведення масових заходів (39,6%), впровадження 14-денної ізоляція для всіх, хто прибуває з країн, де захворюваність вища, ніж в Україні (38,0%), заборону на в’їзд іноземців до спаду захворюваності - 31,4%.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.