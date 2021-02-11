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Обмеження для фур після Києва запровадили й на Закарпатті

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 09:42
Обмеження для фур після Києва запровадили й на Закарпатті Фото: Вантажівка на засніженій дорозі (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Від ранку 11 лютого діє обмеження руху великовагового автотранспорту на в’їзд до міста Києва та на автодорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram.

Зокрема, обмеження на в’їзд до міста Києва запровадили на таких автодорогах:

  • М-01 Київ-Чернігів
  • М-03 Київ-Харків
  • М-05 Київ-Одеса
  • М-06 Київ-Чоп
  • М-07 Київ-Ковель
  • Н-01 Київ-Знам’янка
  • Н-08 Бориспіль-Маріуполь

З 6:15 11 лютого запроваджено обмеження руху фур на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області.

"Поліцейські закликають водіїв без нагальної потреби не сідати за кермо", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві запроваджено оперативне положення для транспорту через снігопади.

Столичні рятувальники на в'їздах до Києва розгорнули 8 теплопунктів для водіїв. Також на Дарницькому та Південному залізничних вокзалах встановили намети цілодобових пунктів обігріву.

Через погіршення погоди в Києві закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

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