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Ограничения в Черном море: Госдеп США обвинил Россию в "неспровоцированной эскалации"

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон назвал "неспровоцированной эскалацией" решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. В США это назвали кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря.

"Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил Нед Прайс.

Ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины, отметили в Госдепе.

Напомним, 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.

На намерения России закрыть часть Черного моря отреагировали и в Европейском союзе.

Кроме того, временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан отреагировала на то, что Россия решила закрыть часть Черного моря для проведения военных учений. По ее словам, Вашингтон разделяет обеспокоенность Украины по поводу действий РФ.

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