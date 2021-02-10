Без ограничений для привитых и платный ПЦР-тест: Израиль думает, как ускорить вакцинацию

Министерство здравоохранения Израиля разрабатывает программу стимулирования населения к вакцинации от коронавируса. Она может включать снятие ряда ограничений для привитых и усложнение прохождения ПЦР-теста.

По предложению Минздрава, для тех, кто привился от коронавируса, могут снять ограничения на посещение тренажерных залов, залов торжеств, ресторанов и кафе. В них смогут попасть только обладатели постоянного "зеленого паспорта", который получают вакцинированые лица. В случаях с посещением рынков, магазинов или аптек невозможно установить подобные ограничения, ведь там не будут требовать наличие "зеленых паспортов".

Чтобы стимулировать людей идти за прививкой, власти могут сделать прохождение ПЦР-теста на коронавирус платными. Также рассматривает вариант с сокращением количества пунктов, где можно сделать тест. После прохождения ПЦР-теста выдают временный "зеленый паспорт", если тест показал отрицательный результат.