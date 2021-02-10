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Без ограничений для привитых и платный ПЦР-тест: Израиль думает, как ускорить вакцинацию

Автор: Роман Тверденко

Министерство здравоохранения Израиля разрабатывает программу стимулирования населения к вакцинации от коронавируса. Она может включать снятие ряда ограничений для привитых и усложнение прохождения ПЦР-теста.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

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По предложению Минздрава, для тех, кто привился от коронавируса, могут снять ограничения на посещение тренажерных залов, залов торжеств, ресторанов и кафе. В них смогут попасть только обладатели постоянного "зеленого паспорта", который получают вакцинированые лица. В случаях с посещением рынков, магазинов или аптек невозможно установить подобные ограничения, ведь там не будут требовать наличие "зеленых паспортов".

Чтобы стимулировать людей идти за прививкой, власти могут сделать прохождение ПЦР-теста на коронавирус платными. Также рассматривает вариант с сокращением количества пунктов, где можно сделать тест. После прохождения ПЦР-теста выдают временный "зеленый паспорт", если тест показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Греция и Израиль 8 февраля подписали соглашение, которое позволит вакцинированным против коронавируса свободно передвигаться между двумя странами после восстановления разрешений на путешествия.

Как сообщало РБК-Украина, в Израиле вакцинировали против коронавируса почти четверть жителей страны. Вакцину от COVID-19 уже получили 3,5 млн человек.

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Новости Украины Израильвакцина от коронавируса
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