Греция и Израиль договорились о паспортах вакцинации для восстановления туризма
Греция и Израиль 8 февраля подписали соглашение, которое позволит вакцинированным против коронавируса свободно передвигаться между двумя странами после восстановления разрешений на путешествия.
Об этом сообщает Politico.
Обе страны уже имеют так называемые "зеленые паспорта", функционирующие внутри страны. Соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках было подписано во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Иерусалим. Его израильский коллега Биньямин Нетаньяху отметил, что позволит путешествовать грекам с такими документами "без каких-либо ограничений, без самоизоляции или чего-то такого".
"Я ожидаю, что то, что мы будем делать с Израилем, будет пробным запуском того, что мы можем сделать с другими странами", – сказал Мицотакис.
Он также сказал, что с нетерпением ждет встречи израильских туристов в Греции, когда греки также пройдут вакцинацию, и ограничения на поездки отменят.
"Я надеюсь, что до апреля мы заметно приструним эпидемию, а также будем быстро двигаться по плану вакцинации", – добавил греческий премьер.
7 февраля греческая власть продлила ограничения на поездки на все международные рейсы. Все прибывшие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до полета, и пройти семидневный карантин. На данный момент все международные рейсы в Израиль запрещены.
Мицотакис настаивал на принятии в ЕС общего паспорта прививок, чтобы помочь туристической отрасли. Однако Брюссель пока не идет на такой шаг. Противники паспортов вакцинации обеспокоены возможной дискриминацией и угрозой для конфиденциальности.
Как сообщало РБК-Украина, в Израиле вакцинировали против коронавируса почти четверть жителей страны. Вакцину от COVID-19 уже получили 3,5 млн человек.