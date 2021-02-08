В Израиле от COVID вакцинировали 23% населения страны
В Израиле вакцинировались от коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 3,5 млн человек.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Отмечается, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3,480 млн человек. При этом полностью вакцинировались, то есть получили две дозы вакцины, 2 081 млн человек.
По данным агентства, полностью вакцинированы около 23% населения Израиля.
При этом отмечается, что более 70% жителей страны в возрасте от 60 лет полностью вакцинированы от коронавируса.
Вакцинация в Израиле проводится препаратом компании Pfizer.
Напомним, ранее Израиль начал вакцинировать всех желающих в возрасте от 16 лет. Изменение политики вакцинации связано со спадом спроса на получение вакцины, который приводил к порче имеющихся доз препарата Pfizer.
Кроме того, израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев коронавируса. Такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, но выводы делать рано.