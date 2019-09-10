Оградить от болезней: как изменились правила вакцинации детей в Украине

В Украине последние годы растет количество заболевших корью. По данным Минздрава, с декабря 2018 по август 2019 этим недугом заболели более 57 тысяч людей, 30 тысяч из них – дети. От осложнений за этот период умерло 18 людей. Специфического лечения кори нет, а единственный способ не заболеть – пройти вакцинацию.

Пугающие темпы роста заболеваемости корью – одна из причин требования Минздрава и Минобразования о том, чтобы с 1 сентября в школы и детские сады не допускали к учебе детей без вакцинации. Если по медицинским показаниям ребенку пока нельзя проводить прививки, то должно быть четко понятно, когда ребенок их пройдет, ранее говорила экс-министр образования Лилия Гриневич.

Действующий национальный календарь вакцинации предусматривает наличие у ребенка до 6 лет обязательных прививок – против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи (КПК), дифтерии, коклюша и скарлатины (АКДС), полиомиелита и ХИБ-инфекции. В 6 лет необходимо проходить ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита и краснухи.

Если же родители отказываются делать прививки по мировоззренческим взглядам, то их дети имеют право на альтернативные способы обучения, например, индивидуальное или дистанционное. Но не принимать детей в школу, у которых отсутствует справка о прививках – это требование закона, и есть соответствующее решение Верховного суда, поясняла Гриневич.

Это требование вызвало немало споров среди родителей. В основном среди тех, кто не вакцинировал детей. В конце августа противники нового требования устроили пикет под Офисом президента, требуя отменить решение об обязательных прививках, но пока их просьбу не удовлетворили.

На этот митинг также пришли и представители общественной организации "Родители за вакцинацию", уверяя, что вакцинация – единственный способ защитить ребенка от болезней, опасных для здоровья и даже для жизни.

Активисты говорят, что родители часто пребывают во власти мифов о вакцинах, которые давно были опровергнуты медициной. К примеру, уже доказано, что вакцины не вызывают аутизм или подобные серьезные недуги.

Фейковых справок может стать больше

Готовы ли к требованию вакцинировать ребенка родители? По словам врачей, для тех, кто всегда тщательно относился к вакцинации, ничего не изменится.

"У нас с вакцинацией, все хорошо. Медицинская карта находился в школе", – говорит Ксения Полищук из Конотопа, мама школьника. В учебных заведениях этого и других городов, как правило, запрашивают справки о вакцинации в основном тех, о ком еще не имеют таких данных, или если дети идут в школу впервые.

Но, по словам опрошенных РБК-Украина экспертов, в Украине – от 20 до 30% тех, кто принципиально против вакцинации. В Харькове таких примерно 20%, считает медсестра Виктория Иванова, автор блога Postnatal Support.

"Тех же, кто колеблется, но не являются принципиальными противниками, столько же или чуть больше. Получается, около половины родителей не вакцинируют или не полностью вакцинируют своих детей", – говорит она. Требование Минздрава и Минобразования побудило сделать прививку тех, кто сомневался или невнимательно следили за прививками, уверяет медик.

"Сомневаюсь, что эти требования подействуют на тех, кто против вакцинации. Но я считаю требования верными. Они будут приучать общество к мысли, что вакцинация – это обязательное условие для пребывания ребенка в коллективе. Это очень легкая санкция, которую надо применять, чтобы изменить ужасную ситуацию с уровнем вакцинации в Украине. Одновременно надо вести разъяснительную работу, и начинать ее с детских садов и школ. То есть, повышать уровень медицинских знаний населения, и делать это с самого раннего возраста", – говорит Виктория Иванова.

Врачам запрещено давать справки для школ и детских садов, если ребенок не привит в соответствии с национальным календарем прививок. Но далеко не все врачи этому следуют, считают сами доктора. Наоборот – количество фейковых справок может увеличиться, а правоохранительные органы пока не спешат на это реагировать. Но даже до введения требования об обязательной вакцинации купленных справок о якобы проведенной вакцинации и ранее было около трети, неофициально говорят медики.

Когда в школе или садике большой процент непривитых детей, это создает очень опасную ситуацию, говорит директор частного столичного садика "Дом Реджио" Надежда Коржановская.

"Если непривытых много, то каждый раз мы находимся в ожидании следующего случая кори или иной болезни. У нас структура, которую посещает 80 детей разного возраста. Это 160 родителей с разным мировоззрением. Они несут ответственность за ребенка, сами решают, делать прививки или нет. Но никто из нас не имеет права подвергать опасности других детей", – считает она.

По словам Коржановской, в период карантинов принимать других детей в садик они не могут. Во время карантина их усиленно проверяет СЭС, рекомендуя не допускать в сад непривитых детей, чтобы карантин сняли. "Нам не нужны "липовые" справки. На период карантина непривитые дети не будут посещать садик без пересчета и скидок. В остальное время дети будут получать образовательные услуги в полном объеме", – говорит она.

Правовая коллизия

Протест некоторых родителей против вакцинации все же заставил "отменить" обязательное требование прививок в столице. В конце августа заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования. По его словам, ограничивать обучение таких детей в школах будут в случае роста уровня заболеваемости.

При этом в КГГА решили поручить профильным департаментам медицины и образования вести кампанию среди киевлян о необходимости делать прививки. По словам чиновника, в школах и садах не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.

Пускать детей без вакцинации в школу или садик накануне нового учебного года решили и во Львове. Там сослались на коллизию в законах, которые противоречат друг другу, и обратились к Минздраву и Минобразованию с просьбой урегулировать этот вопрос.

"У нас нет правовых предпосылок не допускать невакцинированных детей к учебе. Есть Конституция, где написано, что каждый имеет право на образование. А есть закон Украины "Об образовании", по которому тоже каждый имеет право на образование. У нас есть порядок зачисления детей в школу, но в нем нет медицинской формы, которая бы показывала прививки", - говорит начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.

Родители, выступающие против вакцинации, тоже часто ссылаются на Конституцию Украины. Мол, даже если ребенку не делали прививок, то никто не вправе запретить ему ходить в школу. Но это не более чем манипуляция, говорит доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Федор Лапий.

"Это как раз случаи, когда сказывается незнание вопроса. Плюс, к сожалению, родителей нередко консультируют юристы, часто с купленными дипломами. В то время как Конституция – это только основные и общие положения, но и есть другие законы и нормы", – говорит доктор.

Согласно решению Европейского суда по правам человека, решению Верховного суда Украины, для защиты прав детей, защиты жизни детей и борьбы с инфекционными заболеваниями, государство имеет все полномочия вводить санкции для того, чтобы давить на родителей с целью защитить здоровье детей, напоминает он.

"Конечно, будут недовольные, будут протесты, будет невыполнение законов, в том числе со стороны школ. Но если мы хотим жить в правовом государстве, то законы нужно исполнять", – уверен собеседник.

Закон о защите населения от инфекционных болезней действительно предусматривает, что детям, не получившим профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается, поясняет РБК-Украина начальник Главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко.

"Но, согласно примерному положению о подготовке детей на педиатрическом участке к посещению дошкольного и школьного общеобразовательного учебного заведения, невакцинированные дети все же могут посещать школу, если есть положительное решение врачебно-консультативной комиссии. Она определяет состояние здоровья и дает оценку, может ли ребенок посещать учебное заведение”, - говорит юрист.

Кроме медицинского осмотра, который обязательно проходят дети, отдельно врачами или медсестрами в поликлиниках, садах и школах ведется "Карта профилактических прививок". В ней есть вся информация о наличии или отсутствии прививок. В апреле этого года Верховный суд действительно подтвердил право школ и садиков не допускать невакцинированных детей к учебе, отметил Куценко.

"Получается, что если школа отказывает ученику в посещении, то для этого есть законные основания. В постановлении Верховный суд сослался на практику Европейского суд по правам человека, который оправдал обязательность прививки, если целью стоит охрана здоровья населения и необходимость контролировать распространение инфекционного заболевания. В этом случае посещение школы будет возможно после получения прививки или положительного решения врачебно-консультативной комиссии", – объясняет Станислав Куценко.

Мировой опыт

В ВООЗ оценили отказ от вакцинации как одну из глобальных угроз в 2019 году.

Во многих странах ужесточили правила вакцинации из-за эпидемии кори, которая распространяется в мире последние несколько лет. К примеру, осенью 2017 года в Италии приняли закон, который запрещает принимать в садики и школы детей без прививок. За нарушение закона родителей штрафуют на 7,5 тысяч евро.

В Швеции вакцинация носит рекомендательный характер. Но в этой стране уровень охвата вакцинацией достигает более 98%, что во многом обусловлено общей культурой прививок среди населения.

Летом 2017 года в Германии обязали все детсады уведомлять органы здравоохранения, если родители не подали справку о консультации по поводу вакцинации детей. С 2016 года в Австралии действует правило, согласно которому без вакцинации семья не получает социальную помощь на ребенка. В то же время для семей с низким уровнем дохода предусмотрены дополнительные выплаты, если ребенку вовремя сделали все прививки.