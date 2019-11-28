Ограбление музея в Германии: полиция пообещала полмиллиона евро за информацию

В Германии правоохранители пообещали вознаграждение в полмиллиона евро за информацию об ограблении музейной сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel Online.

Сообщается, что награду можно получить за информацию, которая может привести к раскрытию преступления, нахождению и задержанию преступников, или нахождению похищенных драгоценностей.

"Мы не оставим камня на камне, чтобы решить это дело", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время ограбления украли меч, рукоять которого инкрустирована девятью крупными и 770 меньшими бриллиантами, а также наплечник, в который был инкрустирован знаменитый белый бриллиант весом 49 карат.

Как сообщало РБК-Украина, 25 ноября в Дрездене ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод". Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были лишь драгоценные изделия.

Кроме того, известно, что ограбление музея было совершенно двумя преступниками, которые разрезали решетки на окне, выходящем во двор, и залезли через него в помещение. После этого они подошли к витрине с драгоценностями и разбили ее топором.