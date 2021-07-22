Ограбление банка в Киеве: суд отправил подозреваемую в СИЗО

Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение Укрсиббанка на столичной Оболони. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения и отправил подозреваемую под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Судья постановил: ходатайство .... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказала председательствующая судья.

Задержанная женщина будет находиться под стражей 60 дней. Из зала суда подозреваемая отправится сразу в следственный изолятор.

Напомним, ограбление Укрсиббанка произошло 20 июля в Киеве. Женщина бросила в банковское отделение "коктейль Молотова" и, угрожая оружием, ограбила его, однако на выходе из здания ее задержали.

Как писало РБК-Украина, грабительнице теперь грозит до 15 лет за решеткой.