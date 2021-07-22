ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пограбування банку в Києві: суд відправив підозрювану в СІЗО

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 липня 2021 16:24
Пограбування банку в Києві: суд відправив підозрювану в СІЗО Фото: жінку, що пограбувала Укрсиббанк, арештували (кадр відео поліції Києва)
Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід жінці, що пограбувала відділення Укрсиббанку на столичній Оболоні. Суд підтримав клопотання сторони обвинувачення та відправив підозрювану під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Затримана жінка перебуватиме під вартою 60 днів. З зали суду підозрювана відправиться відразу в слідчий ізолятор.

"Суддя ухвалив: клопотання .... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Відправити в СІЗО. Строком на 60 днів до 18 вересня 2021 року включно. Ухвала підлягає негайному виконанню", - сказала головуюча суддя.

Нагадаємо, пограбування Укрсиббанку сталося 20 липня в Києві. Жінка кинула у банківське відділення "коктейль Молотова" та, погрожуючи зброєю, пограбувала його, однак на виході з приміщення її затримали.

Як писало РБК-Україна, грабіжниці тепер загрожує до 15 років за ґратами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ УкрСиббанк пограбування арешт Суд
NEWS
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі