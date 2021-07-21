Ограбление банка в Киеве: они сообщили о подозрении

Согласно данным следствия, 20 июля, 23-летняя жительница Киева устроила разбойное нападение на отделение Укрсиббанка, что расположен на улице Автозаводской. Злоумышленница бросила подожженную бутылку в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги у сотрудников.

"Сотрудники учреждения выполнили требование и передали нападающей 15 тыс. грн. После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю женщину, и приставив ей к спине предмет, похожий на пистолет, приказала вместе с ней выходить из помещения банка", - отмечает пресс-служба.

На выходе девушку задержали частные охранники фирмы.

Заметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до 15 лет.