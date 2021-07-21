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Пограбування банку в Києві: нападниці повідомили про підозру

Автор: Сергій Пишкін

Оболонська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 23-річній місцевій мешканці. Дівчину звинувачують у розбійному нападі на банківську установу, пошкодження майна й захопленні заручників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з даними слідства, 20 липня, 23-річна мешканка Києва влаштувала розбійний напад на відділення Укрсіббанку, що розташований на вулиці Автозаводській. Зловмисниця кинула підпалену пляшку у приміщення будівлі й, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почала вимагати кошти у співробітників. Співробітники банку, зі свого боку, виконали вимоги грабіжниці і передали їй 15 тисяч гривень.

"Після цього підозрювана взяла у заручники 35-річну жінку, та приставивши їй до спини предмет, схожий на пістолет, наказала разом із нею виходити із приміщення банку", - відзначає пресслужба.

На виході дівчину затримали працівники приватної охоронної фірми.

Зауважимо, що відповідно до ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України, зловмисниці загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як 20 липня 23-річна мешканка Києва намагалася пограбувати відділення банку.

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Київська областьпограбування