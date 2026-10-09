В ОГП розслідують виїзд Кравченка за кордон та масово звільняють працівників прокуратури

Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад і звільнено 8 осіб, згаданих в операції "Карфаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в.о. генерального прокурора Україн Антона Ковальського.

Ковальський розповів про заходи, вжиті в Офісі генпрокурора у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах операції "Карфаген".

За його словами, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Айдина Худієва. Висновок буде передано до КДКП. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано.

Також розпочато та триває службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Перевіряються дотримання встановленої процедури та обставини, пов’язані з організацією відрядження.

"Висновків наперед робити не буду. Розслідування має дати відповіді на всі питання", - зазначив Ковальський.

Він також розповів, що окремо триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, затриманого у межах справи "Карфаген".

Перевіряються обставини використання ним службових повноважень у приватних інтересах та можливого втручання у службову діяльність інших прокурорів.

На розгляді КДКП перебуває дисциплінарна скарга Генеральної інспекції ОГП. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано.

Внутрішня безпека

Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. Отримана інформація передана комісії, яка проводить службове розслідування.

За цей період з органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген". Семеро із них працювали в Офісі генпрокурора.

Четверо осіб звільнено з адміністративних посад, зокрема начальника Департаменту інформаційних технологій та начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Також з адміністративної посади звільнено заступника керівника Черкаської обласної прокуратури. Після цього посаду ліквідовано.

Перезавантаження Офісу генпрокурора

Наразі триває перезавантаження Офісу генпрокурора. Зокрема, ліквідовано управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Також реорганізовано Департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій - напрям захисту інвестицій виділено окремо.

Керівників цих підрозділів звільнено з посад. Також призначено нових керівників Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення.

Кадрові призначення

Ковальський повідомив, що наразі вирішено не використовувати передбачену перехідними положеннями Закону №4555 можливість призначення без конкурсу осіб, які на момент призначення не обіймали посад прокурорів.

"Ця процедура передбачена законом. Водночас вважаю правильним оцінити практику її застосування та вже здійснені за нею призначення", - зазначив в.о. генпрокурора.

Тому проводиться кадровий аудит призначень на адміністративні посади в ОГП та обласних прокуратурах.

Вже є перші рішення. В ОГП з посад звільнено керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів.

В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області.

Також видано накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур.

Робота з керівниками обласних прокуратур

За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

"Це лише перший етап. Далі - продовження кадрового аудиту, оцінка роботи керівників, зміни в управлінських процесах та посилення внутрішньої безпеки", - підкреслив він.

Окремо ОПГ працюватиме над посиленням взаємодії прокуратури з іншими правоохоронними органами та координації спільної роботи.

"Як я бачу відновлення довіри до прокуратури? Точно не заявами про зміни, а послідовними, виваженими рішеннями і конкретними результатами", - підсумував Ковальський.