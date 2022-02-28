Огонь по Чернигову ведется с интервалами, возможна пристрелка по телецентру, - ГСЧС
Фото: последствия обстрела Чернигова (t me nexta live)
На пятый день войны России против Украины противник продолжает обстрелы Чернигова. Огонь ведется с определенным интервалом, не исключено, что идет пристрелка по телецентру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что с 02:00 противник производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку и, вероятно, пристреливается по радиотелецентру.
В результате этих обстрелов зафиксировано:
- попадание боеприпаса в фундамент пятиэтажного жилого дома по ул. Ремесленная с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС.
- попадание боеприпаса в здание магазина на центральном рынке по ул. Рыночная. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС на площади 70 м. кв.
- попадание боеприпаса в здание детского сада на ул. Ремесленная с последующим возгоранием.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Чернигова ракета попала в жилой дом, в результате чего загорелись два этажа.
Также сообщалось, что оккупанты ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание.