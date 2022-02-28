Вогонь по Чернігову ведеться з інтервалами, можлива пристрілка по телецентру, - ДСНС

На п'ятий день війни Росії проти України супротивник продовжує обстріл Чернігова. Вогонь ведеться з певним інтервалом, не виключено, що йде пристрілювання по телецентру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Жертв та постраждалих немає.

Повідомляється, що з 02:00 супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку і, ймовірно, пристрілюється по радіотелецентру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Чернігова ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого спалахнули два поверхи.

Також повідомлялося, що окупанти ракетним ударом знищили у Чернігові історичну будівлю.