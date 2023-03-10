Оголосили у розшук. Поліція Данії визначила яхту, причетну до підриву "Північних потоків"

"Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах", - заявив вищий керівник острова Крістіансе Сорен Тійм Андерсен.

За його словами, у січні данська поліція шукала інформацію про човни, пришвартовані до Крістіансу з 16 по 18 вересня, опитуючи місцевих жителів, збираючи кадри з гавані та збираючи інформацію з автомата з продажу квитків у порту.

Крістіанс є частиною невеликого архіпелагу приблизно в 18 км на північний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі. Архіпелаг із населенням всього 98 осіб є колишньою військово-морською фортецею, але залишається під управлінням міністерства оборони Данії.

Нагадаємо, 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.