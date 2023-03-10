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Объявили в розыск. Полиция Дании определила яхту, причастную к подрыву "Северных потоков"

Фото: полиция Дании определила яхту, причастную к подрыву "Северных потоков" (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Константин Широкун

Полиция Дании объявила в розыск яхту, которая была замечена на острове Кристиансе в Балтийском море недалеко от места взрыва на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Полиция разыскивала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре и может быть причастна к взрывам на газопроводах", - заявил высший руководитель острова Кристиансе Сорен Тийм Андерсен.

По его словам, в январе датская полиция искала информацию о лодках, пришвартованных к Кристиансе с 16 по 18 сентября, опрашивая местных жителей, собирая кадры из гавани и собирая информацию из автомата по продаже билетов в порту.

Кристиансе является частью небольшого архипелага примерно в 18 км к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Архипелаг с населением всего 98 человек является бывшей военно-морской крепостью, но остается под управлением министерства обороны Дании.

Напомним, 7 марта The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство не причастно к подрыву российских газопроводов Nord Stream в Балтийском море в сентябре прошлого года.

Министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что преждевременных выводов о том, кто отвечает за подрыв газопровода "Северный поток", делать не стоит. Атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.

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