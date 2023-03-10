Объявили в розыск. Полиция Дании определила яхту, причастную к подрыву "Северных потоков"

"Полиция разыскивала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре и может быть причастна к взрывам на газопроводах", - заявил высший руководитель острова Кристиансе Сорен Тийм Андерсен.

По его словам, в январе датская полиция искала информацию о лодках, пришвартованных к Кристиансе с 16 по 18 сентября, опрашивая местных жителей, собирая кадры из гавани и собирая информацию из автомата по продаже билетов в порту.

Кристиансе является частью небольшого архипелага примерно в 18 км к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Архипелаг с населением всего 98 человек является бывшей военно-морской крепостью, но остается под управлением министерства обороны Дании.

Напомним, 7 марта The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.