Оголосили переможця премії Леся Курбаса: хто отримав нагороду і за яку виставу

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило, що лауреатом престижної премії імені Леся Курбаса став режисер Дмитро Захоженко. Він отримав цю відзнаку за виставу "Птахи" у Львівському академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки.

Про премію ім. Леся Курбаса

Премію заснували у 1995 році Мінкульт і Спілка театральних діячів України. Спершу її присуджували раз на два роки до дня народження Курбаса - 25 лютого, а з 1997-го найкращих режисерів нагороджують щорічно. Її присуджують за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.

Цьогоріч у номінації було 19 режисерів. Переможцем став головний режисер Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки Дмитро Захоженко із виставою "Птахи".

Торік лауреатом премії був режисер Артем Вусик. Його нагородили за виставу-концерт "Веселка на Салтівці". Першим лауреатом премії 1996 року став режисер Театру одного актора "Крик" Михайло Мельник.

Про режисера Дмитра Захоженка

Дмитро Захоженко - головний режисер Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, де він працює з 2019 року. Раніше ставив вистави у Театрі на Печерську, Київському академічному театрі на Подолі, Київському академічному театрі оперети та Дикому театрі.

Режисер родом з Херсону. Першу освіту здобув у Києво-Могилянській академії, де навчався на програміста. У студентські роки був одним з організаторів і учасників театральної студії "Театр у Кімнаті". Після закінчення академії працював три роки в ІТ. Далі він вирішив покинути програмування і вступити в університет Карпенка-Карого на режисуру.

У 2022 році представив виставу "Imperium delenda est / "Імперія має впасти" на Авіньйонському фестивалі, потім поїхав з нею у турне Францією, її також показали на фестивалях в Німеччині, Польщі та Румунії.

Дмитро Захоженко (фото: facebook.com/dmytro.zakhozhenko)

Про виставу "Птахи"

Прем’єра вистави відбулася 7 квітня 2024 року на сцені Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки. В її основі - комедія Арістофана. Це своєрідне поєднання античного і пластичного театру, сучасної композиторської музики й української традиційної пісні, документальних інтерв’ю та стендапу.

"Одного разу птахи вирішили: збудуємо нове місто і житимемо вільно і щасливо. Збудувати нове місто легше, ніж навчитись жити за новими правилами. Якщо у нього принести старі звички, упередження та переконання, то нічого не зміниться, окрім кількості викиду вуглекислого газу, яка - зросте. А індекс народжуваності, середній рівень життя - впаде. І усе це під час війни! Так, птахи, як і ми, ведуть війну за виживання. У нас, на відміну від птахів, нема іншого дому, або вирію, де можна перебути несприятливий час", - йдеться в описі вистави.

Фото з вистави "Птахи" (фото: teatrlesi.lviv.ua/event/ptahy)

У виставі є сцени з оголеним тілом, тому діє вікове обмеження - від 18 років.

Виставу реалізували в рамках проєкту "Екодрама: мистецтво стійкості" за співфінансування програми ZMINA.