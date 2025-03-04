Объявили победителя премии Леся Курбаса: кто получил награду и за какой спектакль
Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования объявило, что лауреатом престижной премии имени Леся Курбаса стал режиссер Дмитрий Захоженко. Он получил эту награду за спектакль "Птицы" во Львовском академическом драматическом театре им.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
О премии им. Леся Курбаса
Премию учредили в 1995 году Минкульт и Союз театральных деятелей Украины. Сначала ее присуждали раз в два года ко дню рождения Курбаса - 25 февраля, а с 1997-го лучших режиссеров награждают ежегодно. Ее присуждают за весомый вклад в развитие современного театрального искусства Украины.
В этом году в номинации было 19 режиссеров. Победителем стал главный режиссер Львовского академического драматического театра им. Леси Украинки Дмитрий Захоженко со спектаклем "Птицы".
В прошлом году лауреатом премии стал режиссер Артем Вусик. Его наградили за спектакль-концерт "Радуга на Салтовке".
Первым лауреатом премии 1996 года стал режиссер Театра одного актера "Крик" Михаил Мельник.
О режиссере Дмитрии Захоженко
Дмитрий Захоженко - главный режиссер Львовского академического драматического театра им. Леси Украинки, где он работает с 2019 года. Ранее ставил спектакли в Театре на Печерске, Киевском академическом театре на Подоле, Киевском академическом театре оперетты и Диком театре.
Режиссер родом из Херсона. Первое образование получил в Киево-Могилянской академии, где учился на программиста. В студенческие годы был одним из организаторов и участников театральной студии "Театр в Комнате". После окончания академии работал три года в ІТ. Далее он решил покинуть программирование и поступить в университет Карпенко-Карого на режиссуру.
В 2022 году представил спектакль "Imperium delenda est / "Империя должна упасть" на Авиньонском фестивале, потом поехал с ним в турне по Франции, его также показали на фестивалях в Германии, Польше и Румынии.
Дмитрий Захоженко (фото: facebook.com/dmytro.zakhozhenko)
О спектакле "Птицы"
Премьера спектакля состоялась 7 апреля 2024 года на сцене Львовского академического драматического театра им. В ее основе - комедия Аристофана. Это своеобразное сочетание античного и пластического театра, современной композиторской музыки и украинской традиционной песни, документальных интервью и стендапа.
"Однажды птицы решили: построим новый город и будем жить свободно и счастливо. Построить новый город легче, чем научиться жить по новым правилам. Если в него принести старые привычки, предубеждения и убеждения, то ничего не изменится, кроме количества выброса углекислого газа, которое - возрастет. А индекс рождаемости, средний уровень жизни - упадет. И все это во время войны! Да, птицы, как и мы, ведут войну за выживание. У нас, в отличие от птиц, нет другого дома, или теплых краев, где можно переждать неблагоприятное время", - говорится в описании спектакля.
Фото из спектакля "Птицы" (фото: teatrlesi.lviv.ua/event/ptahy)
В спектакле есть сцены с обнаженным телом, поэтому действует возрастное ограничение - от 18 лет.
Спектакль реализовали в рамках проекта "Экодрама: искусство устойчивости" при софинансировании программы ZMINA.
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