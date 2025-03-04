Объявили победителя премии Леся Курбаса: кто получил награду и за какой спектакль

Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования объявило, что лауреатом престижной премии имени Леся Курбаса стал режиссер Дмитрий Захоженко. Он получил эту награду за спектакль "Птицы" во Львовском академическом драматическом театре им.

О премии им. Леся Курбаса

Премию учредили в 1995 году Минкульт и Союз театральных деятелей Украины. Сначала ее присуждали раз в два года ко дню рождения Курбаса - 25 февраля, а с 1997-го лучших режиссеров награждают ежегодно. Ее присуждают за весомый вклад в развитие современного театрального искусства Украины.

В этом году в номинации было 19 режиссеров. Победителем стал главный режиссер Львовского академического драматического театра им. Леси Украинки Дмитрий Захоженко со спектаклем "Птицы".

В прошлом году лауреатом премии стал режиссер Артем Вусик. Его наградили за спектакль-концерт "Радуга на Салтовке".

Первым лауреатом премии 1996 года стал режиссер Театра одного актера "Крик" Михаил Мельник.

О режиссере Дмитрии Захоженко

Дмитрий Захоженко - главный режиссер Львовского академического драматического театра им. Леси Украинки, где он работает с 2019 года. Ранее ставил спектакли в Театре на Печерске, Киевском академическом театре на Подоле, Киевском академическом театре оперетты и Диком театре.

Режиссер родом из Херсона. Первое образование получил в Киево-Могилянской академии, где учился на программиста. В студенческие годы был одним из организаторов и участников театральной студии "Театр в Комнате". После окончания академии работал три года в ІТ. Далее он решил покинуть программирование и поступить в университет Карпенко-Карого на режиссуру.

В 2022 году представил спектакль "Imperium delenda est / "Империя должна упасть" на Авиньонском фестивале, потом поехал с ним в турне по Франции, его также показали на фестивалях в Германии, Польше и Румынии.

Дмитрий Захоженко (фото: facebook.com/dmytro.zakhozhenko)

О спектакле "Птицы"

Премьера спектакля состоялась 7 апреля 2024 года на сцене Львовского академического драматического театра им. В ее основе - комедия Аристофана. Это своеобразное сочетание античного и пластического театра, современной композиторской музыки и украинской традиционной песни, документальных интервью и стендапа.

"Однажды птицы решили: построим новый город и будем жить свободно и счастливо. Построить новый город легче, чем научиться жить по новым правилам. Если в него принести старые привычки, предубеждения и убеждения, то ничего не изменится, кроме количества выброса углекислого газа, которое - возрастет. А индекс рождаемости, средний уровень жизни - упадет. И все это во время войны! Да, птицы, как и мы, ведут войну за выживание. У нас, в отличие от птиц, нет другого дома, или теплых краев, где можно переждать неблагоприятное время", - говорится в описании спектакля.

Фото из спектакля "Птицы" (фото: teatrlesi.lviv.ua/event/ptahy)

В спектакле есть сцены с обнаженным телом, поэтому действует возрастное ограничение - от 18 лет.

Спектакль реализовали в рамках проекта "Экодрама: искусство устойчивости" при софинансировании программы ZMINA.