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Оголошено "жовтий" рівень небезпеки: киян попередили про грозу у найближчі години

Ілюстративне фото: киян попередили про грозу у найближчі години (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві ввечері понеділка, 17 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.

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Варто зауважити, що від початку червня частину областей України накрили значні зливи. Зокрема, на вихідних у столиці пройшла чергова злива, під час якої затопило торговий центр, а на деяких вулицях водою змило асфальт.

Детальніше про погоду на найближчий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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