Оголошено "жовтий" рівень небезпеки: киян попередили про грозу у найближчі години

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Варто зауважити, що від початку червня частину областей України накрили значні зливи. Зокрема, на вихідних у столиці пройшла чергова злива, під час якої затопило торговий центр, а на деяких вулицях водою змило асфальт.

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