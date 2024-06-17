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Объявлен "желтый" уровень опасности: киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы

Иллюстративное фото: киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве вечером понедельника, 17 июня, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в виде грозы.

"

Следует отметить, что с начала июня часть областей Украины накрыли значительные ливни. В частности, на выходных в столице прошел очередной ливень, во время которого затопило торговый центр, а на некоторых улицах водой смыло асфальт.

Детальнее о погоде на ближайшую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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