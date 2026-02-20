Оголошено в розшук: в Одесі розкрили схему незаконного вивезення дітей за кордон

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які організували незаконне переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за межі України.

За версією слідства, учасники оформляли фіктивні документи, домагалися неправомірних рішень органів опіки та забезпечували виїзд неповнолітніх в іншу країну для подальшого усиновлення.

Для реалізації схеми застосовувалася практика так званих "хостингів" - короткострокових поїздок в іноземні сім'ї під час канікул під виглядом відпочинку та оздоровлення. Фактично ці візити використовували для знайомства потенційних усиновителів із дітьми.

Організатори та масштаби

Серед фігурантів - дві перекладачки 39 і 47 років та 49-річний засновник благодійної організації. До перевезення дітей залучили ще 13 осіб.

За даними слідства, зловмисники намагалися незаконно вивезти щонайменше 25 дітей із Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей, 13 із них були доставлені за кордон.

Схема діяла навіть після введення заборони на міжнародне усиновлення під час воєнного стану і тривала до початку 2025 року.

Слідство та звинувачення

Фігурантам інкримінують торгівлю людьми, незаконний перетин кордону та підробку документів.

Досудове розслідування проводило ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції.

Одного з організаторів оголошено в розшук, щодо двох інших незабаром розпочнеться судовий розгляд.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.