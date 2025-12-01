Оголошено переможців КонтраFACTS Media Awards 2025

Оголошено результати III Всеукраїнської премії журналістських робіт КонтраFACTS Media Awards. Захід організовується щорічно як відповідь на проблему незаконного обігу тютюнової продукції, що стрімко зростає в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
Ініціатором премії є Асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн», одним із пріоритетів якої є протидія незаконній торгівлі тютюновими виробами.
Цьогоріч надійшла 41 робота. Найбільше конкурсних робіт подали журналісти з Києва та Київської області - шість робіт.
По три матеріали представили автори з Рівненської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької, Миколаївської та Херсонської областей. По дві роботи надійшли з Івано-Франківської, Полтавської, Львівської, Хмельницької та Житомирської областей.
Також у конкурсі взяли участь журналісти з Кіровоградської, Волинської, Запорізької, Сумської, Закарпатської і Тернопільської областей.
Роботи оцінювало професійне журі у складі представників провідних медіа та галузевих спільнот:
"З кожним роком дедалі більше медіа готові говорити про нелегальний ринок, пояснювати його масштаби та наслідки для бюджету й економіки. Кожен професійно зроблений матеріал - це внесок у спільну справу", - коментує результати конкурсу Наталія Фесюн.
Загальний призовий фонд премії склав понад 250 тисяч гривень.
Цьогоріч також вручено п'ять спеціальних відзнак по 20 000 грн кожна. Їх отримали:
Усі інші конкурсанти отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 000 грн.
Партнерами конкурсу стали Європейська Бізнес Асоціація, Київська організація Національної спілки журналістів України, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", ділове видання The Page та ініціатива "НІ Контрабанді".