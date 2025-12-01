Оголошено переможців КонтраFACTS Media Awards 2025

Ініціатором премії є Асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн», одним із пріоритетів якої є протидія незаконній торгівлі тютюновими виробами.

Цьогоріч надійшла 41 робота. Найбільше конкурсних робіт подали журналісти з Києва та Київської області - шість робіт.

По три матеріали представили автори з Рівненської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької, Миколаївської та Херсонської областей. По дві роботи надійшли з Івано-Франківської, Полтавської, Львівської, Хмельницької та Житомирської областей.

Також у конкурсі взяли участь журналісти з Кіровоградської, Волинської, Запорізької, Сумської, Закарпатської і Тернопільської областей.

Роботи оцінювало професійне журі у складі представників провідних медіа та галузевих спільнот:

Ростислав Шаправський (головний редактор РБК-Україна);

Олександра Некращук (заступниця головного редактора NV Бізнес);

Юлія Самаєва (редакторка відділу економіки "Дзеркало тижня");

Віталій Голубєв (секретар Національної спілки журналістів України);

Дар'я Січкар (менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації);

Наталія Фесюн (генеральна директорка Асоціації "Укртютюн").

"З кожним роком дедалі більше медіа готові говорити про нелегальний ринок, пояснювати його масштаби та наслідки для бюджету й економіки. Кожен професійно зроблений матеріал - це внесок у спільну справу", - коментує результати конкурсу Наталія Фесюн.

Загальний призовий фонд премії склав понад 250 тисяч гривень.

Переможці КонтраFACTS Media Awards 2025

Цьогоріч також вручено п'ять спеціальних відзнак по 20 000 грн кожна. Їх отримали:

Ліна Романченко та Роксолана Жукова, ТРК "ВІЗИТ" (Полтавська область);

Альона Черніюк, "20 хвилин Вінниця" (Вінницька область);

Лідія Григор'єва, "Український південь" (Херсонська область);

Тетяна Калмикова, "ПоділляNews" (Хмельницька область);

Олег Булашев, "Кременчуцька газета" (Полтавська область).

Усі інші конкурсанти отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 000 грн.