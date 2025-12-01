RU

Общество Образование Деньги Изменения

Объявлены победители КонтраFACTS Media Awards 2025

Фото: объявлены победители КонтраFACTS Media Awards 2025 (ukrtyutyun.com)
Автор: Юлия Бойко

Объявлены результаты III Всеукраинской премии журналистских работ КонтраFACTS Media Awards. Мероприятие организуется ежегодно как ответ на проблему незаконного оборота табачной продукции, которая стремительно растет в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Инициатором премии является Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн", одним из приоритетов которой является противодействие незаконной торговле табачными изделиями.

В этом году поступила 41 работа. Больше всего конкурсных работ подали журналисты из Киева и Киевской области - шесть работ.

По три материала представили авторы из Ровенской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Николаевской и Херсонской областей. По две работы поступили из Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Также в конкурсе приняли участие журналисты из Кировоградской, Волынской, Запорожской, Сумской, Закарпатской и Тернопольской областей.

Работы оценивало профессиональное жюри в составе представителей ведущих медиа и отраслевых сообществ:

  • Ростислав Шаправский (главный редактор РБК-Украина);
  • Александра Некращук (заместитель главного редактора NV Бизнес);
  • Юлия Самаева (редактор отдела экономики "Зеркало недели");
  • Виталий Голубев (секретарь Национального союза журналистов Украины);
  • Дарья Сичкарь (менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации);
  • Наталья Фесюн (генеральный директор Ассоциации "Укртютюн").

"С каждым годом все больше медиа готовы говорить о нелегальном рынке, объяснять его масштабы и последствия для бюджета и экономики. Каждый профессионально сделанный материал - это вклад в общее дело", - комментирует результаты конкурса Наталья Фесюн.

Общий призовой фонд премии составил более 250 тысяч гривен.

Победители КонтраFACTS Media Awards 2025

В этом году также вручены пять специальных наград по 20 000 грн каждая. Их получили:

  • Лина Романченко и Роксолана Жукова, ТРК "ВИЗИТ" (Полтавская область);
  • Алена Черниюк, "20 минут Винница" (Винницкая область);
  • Лидия Григорьева, "Украинский юг" (Херсонская область);
  • Татьяна Калмыкова, "ПодольеNews" (Хмельницкая область);
  • Олег Булашев, "Кременчугская газета" (Полтавская область).

Все остальные конкурсанты получат гарантированную премию за участие в размере 2 000 грн.

Партнерами конкурса стали Европейская Бизнес Ассоциация, Киевская организация Национального союза журналистов Украины, информационное агентство "Интерфакс-Украина", деловое издание The Page и инициатива "НЕТ Контрабанде".

