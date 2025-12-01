Объявлены победители КонтраFACTS Media Awards 2025

Объявлены результаты III Всеукраинской премии журналистских работ КонтраFACTS Media Awards. Мероприятие организуется ежегодно как ответ на проблему незаконного оборота табачной продукции, которая стремительно растет в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Инициатором премии является Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн", одним из приоритетов которой является противодействие незаконной торговле табачными изделиями.
В этом году поступила 41 работа. Больше всего конкурсных работ подали журналисты из Киева и Киевской области - шесть работ.
По три материала представили авторы из Ровенской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Николаевской и Херсонской областей. По две работы поступили из Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областей.
Также в конкурсе приняли участие журналисты из Кировоградской, Волынской, Запорожской, Сумской, Закарпатской и Тернопольской областей.
Работы оценивало профессиональное жюри в составе представителей ведущих медиа и отраслевых сообществ:
"С каждым годом все больше медиа готовы говорить о нелегальном рынке, объяснять его масштабы и последствия для бюджета и экономики. Каждый профессионально сделанный материал - это вклад в общее дело", - комментирует результаты конкурса Наталья Фесюн.
Общий призовой фонд премии составил более 250 тысяч гривен.
В этом году также вручены пять специальных наград по 20 000 грн каждая. Их получили:
Все остальные конкурсанты получат гарантированную премию за участие в размере 2 000 грн.
Партнерами конкурса стали Европейская Бизнес Ассоциация, Киевская организация Национального союза журналистов Украины, информационное агентство "Интерфакс-Украина", деловое издание The Page и инициатива "НЕТ Контрабанде".