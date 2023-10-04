Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з хімії

Зазначимо, що наночастинки та квантові точки використовуються у світлодіодних лампах та телевізійних екранах. Також їх можуть використовувати у хірургічних операціях з видалення ракових тканин.

Цікаво, що за кілька годин до оголошення нобелівських лауреатів із хімії Шведська королівська академія наук розіслала листа, в якому назвала імена володарів премії. Журналісти видання Reuters припустили, що листа було відправлено помилково.

Що відомо про внесок науковців

Вчених нагородили за відкриття та розробку квантових точок, наночастинок настільки дрібних, що їх розмір визначає їхні властивості.

Ці частинки мають унікальні властивості і наразі поширюють своє світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга.

Дослідники в основному використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, більш тонких сонячних батарей і, можливо, зашифрованого квантового зв’язку.

Нобелівські лауреати з хімії: декілька фактів

Хімія була найважливішою складовою у власних роботах Альфреда Нобеля (чиє ім'я пов'язане із заснуванням Нобелівської премії). Розвиток його винаходів, а також технологічні процеси, якими він користувався, ґрунтувалися на знаннях хімії.

Саме тому хімія стала другою областю, про яку Нобель згадав у своєму заповіті.

Перша Нобелівська премія з хімії була присуджена в 1901 році Якобу Вант-Гоффу з Нідерландів "на знак визнання величезної важливості відкриття законів хімічної динаміки і осмотичного тиску в розчинах".

Минулого року лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Каролін Бертоцці, Мортен Мелдаль та Баррі Шарплесс. Вони запровадили і використали на практиці так звану "клік-хімію", у якій молекулярні будівельні блоки швидко й ефективно з’єднуються разом.

Що цікаво, один із науковців, а саме Баррі Шарплесс, тоді вдруге став лауреатом престижної премії. Вчений все життя займався органічною хімією. Він вивчав можливість винаходу хімічних реакцій, які могли б проходити у воді, в присутності кисню, швидко і з високим результатом.

Лауреати в галузі фізіології та медицин, а також фізики вже оголошені

Зазначимо, що першою присуджується Нобелівська премія з медицини та фізіології, яку було оголошено в понеділок, 3 жовтня.

Так, лауреатами стали вчені Каталін Каріко з та Дрю Вайсман за відкриття, які дозволили розробити вакцини проти коронавірусу (Moderna та BioNTech/Pfizer).

Також вчора, 4 жовтня лауреатами престижної премії в галузі фізики 2023 року стали П'єр Агостіні, Ференц Краус та Анн Л'Юйє.

Їх відзначили "за експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині".

Нобелівський тиждень-2023 триває

Додамо, з цього понеділка у Норвегії та Швеції розпочався Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2023 рік.

Вже в цей у четвер стануть відомі лауреати премії з літератури, у п’ятницю назвуть того, хто отримає премію за сприяння встановленню миру. При цьому вже наступного понеділка (9 жовтня) буде оголошено нобеліанта з економіки.

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