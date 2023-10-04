Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по химии

Отметим, что наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах. Также они могут использоваться в хирургических операциях по удалению раковых тканей.

Интересно, что за несколько часов до объявления нобелевских лауреатов по химии Шведская королевская академия наук разослала письмо, в котором назвала имена обладателей премии. Журналисты издания Reuters предположили, что письмо было отправлено по ошибке.

Что известно о вкладе ученых

Ученых наградили за открытие и разработку квантовых точек, наночастиц настолько мелких, что их размер определяет их свойства.

Эти частицы обладают уникальными свойствами и распространяют свой свет от экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции и их четкий свет может осветить ткань опухоли для хирурга.

Исследователи в основном использовали квантовые точки для создания цветного света. Они считают, что в будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных батарей и возможно зашифрованной квантовой связи.

Нобелевские лауреаты по химии: несколько фактов

Химия была важнейшей составляющей в собственных работах Альфреда Нобеля (чье имя связано с основанием Нобелевской премии). Развитие его изобретений, а также технологические процессы, которые он использовал, основывались на знаниях химии.

Именно поэтому химия стала второй областью, которую Нобель упомянул в своем завещании.

Первая Нобелевская премия по химии была присуждена в 1901 году Якобу Вант-Гоффу из Нидерландов "в знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах".

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Каролин Бертоцци, Мортен Мелдаль и Барри Шарплесс. Они ввели и использовали на практике так называемую "клик-химию", в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе.

Что интересно, один из ученых, а именно Барри Шарплесс, во второй раз тогда стал лауреатом престижной премии. Ученый всю жизнь занимался органической химией. Он изучал возможность изобретения химических реакций, которые могли бы проходить в воде, в присутствии кислорода, быстро и с высоким результатом.

Лауреаты в области физиологии и медицины, а также физики уже объявлены

Отметим, что первой присуждается Нобелевская премия по медицине и физиологии, которая была объявлена в понедельник, 3 октября.

Так, лауреатами стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать вакцины против коронавируса (Moderna и BioNTech/Pfizer).

Также вчера, 4 октября лауреатами престижной премии в области физики 2023 стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Льюйе.

Их отметили "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе".

Нобелевская неделя-2023 продолжается

Добавим, с этого понедельника в Норвегии и Швеции началась Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2023 год.

Уже в этот день в четверг станут известны лауреаты премии по литературе, в пятницу назовут того, кто получит премию за содействие установлению мира. При этом уже в следующий понедельник (9 октября) будет объявлен нобелиант по экономике.

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