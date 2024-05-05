UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оголошення Росією в розшук низки українських чиновників - елемент операції "Майдан-3", - ISW

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Оголошення МВС Росії у розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та екс-президента Петра Порошенка, є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продовжує спроби подати свою неспровоковану агресивну війну проти України інакше, ніж вона є насправді. Для цього Москва намагається встановити юрисдикцію російського федерального законодавства над суверенними державами.

В ISW звернули увагу на той факт, що МВС Росії не уточнило злочини Зеленського, Павлюка та Порошенка, а також ймовірні злочини попередніх українських посадовців, яких Росія оголосила в розшук, зокрема начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

У звіті також послалися на одного російського військового блогера, який зазначив, що ордер на арешт Зеленського не дозволить йому відвідати країни, що мають договір про екстрадицію з Росією.

В Інституті також нагадали попередження офіційного Києва про те, що Кремль посилює існуючу інформаційну операцію під назвою "Майдан 3", спрямовану на формування серед українців сумнівів у легітимності президентства Зеленського. Там нагадали, що ця операція, ймовірно, сягне піку приблизно наприкінці травня 2024 року.

"Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан 3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України", - йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що оголошення в розшук посадовців також є одним з аспектів постійних зусиль Кремля на утвердження юрисдикції федеральних законів у суверенних європейських і пострадянських країнах, де Росія не має юридичної юрисдикції.

"Раніше МВС Росії вже оголосило у розшук кількох посадовців з країн-членів НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви, за нібито порушення низки російських федеральних законів на території країн-членів НАТО. Зусилля Кремля з утвердження юрисдикції російських законів спрямовані на створення інформаційних умов, що мають виправдати ймовірну майбутню російську агресію проти країн-членів НАТО", - йдеться у звіті ISW.

Розшук українських посадовців у РФ

У суботу, 4 травня, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та колишнього президента України Петра Порошенка. Проти них у РФ нібито відкриті кримінальні справи.

У відповідь в Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

В Міністерстві закордонних справ України ордери на арешт трьох посадовців назвали свідченням відчаю російської державної машини.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль намагається реалізувати в Україні наймасштабнішу ІПСО під назвою "Майдан-3", що має призвести до нового державного перевороту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Майдан