Оголошення про роботу в Україні почнуть перевіряти: кому загрожують штрафи

Держпродспоживслужба отримала нові повноваження. Йдеться про ще один напрям її роботи - контроль змісту оголошень щодо вакансій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У Держпродспоживслужбі розповіли, що отримали нові повноваження - контроль за рекламою вакансій.
Уточнюється, що новий напрям роботи розпочнеться вже від завтра - з 8 травня 2025 року.
Українцям пояснили, що це передбачено законом щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сферах:
Саме ним Держпродспоживслужбі було надано повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування.
Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують:
В межах перевірки опублікованих вакансій, основна увага буде приділятися:
За словами заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Крейтора, роботодавцям вже зараз варто:
"Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберегти довіру кандидатів", - наголосив він.
Крейтор пояснив, що поскаржитись українці можуть на помічені:
"Зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх", - зауважив він.
Насамкінець у Держпродспоживслужбі нагадали, що контроль за рекламою - це не лише про дотримання закону, але передусім - про захист права кожного громадянина на рівний доступ до праці.
Такий підхід відповідає європейським стандартам:
В цілому ж він є основою сучасного ринку праці.
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