Объявления о работе в Украине начнут проверять: кому грозят штрафы

Госпродпотребслужба получила новые полномочия. Речь идет о еще одном направлении ее работы - контроле содержания объявлений о вакансиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В Госпродпотребслужбе рассказали, что получили новые полномочия - контроль за рекламой вакансий.
Уточняется, что новое направление работы начнется уже завтра - с 8 мая 2025 года.
Украинцам объяснили, что это предусмотрено законом о разграничении полномочий центральных органов исполнительной власти в сферах:
Именно им Госпродпотребслужбе были предоставлены полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства.
Согласно информации Госпродпотребслужбы, под мониторинг попадают все объявления, которые публикуют:
В рамках проверки опубликованных вакансий, основное внимание будет уделяться:
По словам заместителя главы Госпродпотребслужбы Андрея Крейтора, работодателям уже сейчас стоит:
"Это не только позволит избежать штрафов, но и поможет сохранить доверие кандидатов", - подчеркнул он.
Крейтор объяснил, что пожаловаться украинцы могут на замеченные:
"Зафиксируйте нарушения и обратитесь в территориальные управления Госпродпотребслужбы. На рынке труда должны действовать прозрачные и равные правила для всех", - отметил он.
В завершение в Госпродпотребслужбе напомнили, что контроль за рекламой - это не только о соблюдении закона, но прежде всего - о защите права каждого гражданина на равный доступ к труду.
Такой подход соответствует европейским стандартам:
В целом же он является основой современного рынка труда.
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