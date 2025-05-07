Оголошення про роботу в Україні почнуть перевіряти: кому загрожують штрафи

Держпродспоживслужба отримала нові повноваження. Йдеться про ще один напрям її роботи - контроль змісту оголошень щодо вакансій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Коли в Україні почнуть перевіряти вакансії

У Держпродспоживслужбі розповіли, що отримали нові повноваження - контроль за рекламою вакансій.

Уточнюється, що новий напрям роботи розпочнеться вже від завтра - з 8 травня 2025 року.

Чому запроваджують моніторинг оголошень

Українцям пояснили, що це передбачено законом щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сферах:

промислової безпеки;

охорони праці;

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

державного гірничого нагляду;

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Саме ним Держпродспоживслужбі було надано повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування.

Контроль за рекламою вакансій - нове повноваження Держпродспоживслужби (ілюстрація: dpss.gov.ua)

Які вакансії потрапляють під перевірку

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують:

або роботодавці;

або рекрутингові агентства.

На що звертатимуть особливу увагу

В межах перевірки опублікованих вакансій, основна увага буде приділятися:

виявленню дискримінаційних формулювань - за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоровяя, расою чи етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій - перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

Як роботодавцям уникнути штрафів

За словами заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Крейтора, роботодавцям вже зараз варто:

переглянути свої оголошення;

привести їх у відповідність до вимог законодавства.

"Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберегти довіру кандидатів", - наголосив він.

Як поскаржитись на вакансію та в яких випадках

Крейтор пояснив, що поскаржитись українці можуть на помічені:

дискримінаційні вакансії;

оманливі вакансії.

"Зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх", - зауважив він.

Навіщо потрібен контроль за рекламою

Насамкінець у Держпродспоживслужбі нагадали, що контроль за рекламою - це не лише про дотримання закону, але передусім - про захист права кожного громадянина на рівний доступ до праці.

Такий підхід відповідає європейським стандартам:

протидія дискримінації;

прозорість;

чесна конкуренція.

В цілому ж він є основою сучасного ринку праці.