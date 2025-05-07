Объявления о работе в Украине начнут проверять: кому грозят штрафы

Госпродпотребслужба получила новые полномочия. Речь идет о еще одном направлении ее работы - контроле содержания объявлений о вакансиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Когда в Украине начнут проверять вакансии

В Госпродпотребслужбе рассказали, что получили новые полномочия - контроль за рекламой вакансий.

Уточняется, что новое направление работы начнется уже завтра - с 8 мая 2025 года.

Почему вводят мониторинг объявлений

Украинцам объяснили, что это предусмотрено законом о разграничении полномочий центральных органов исполнительной власти в сферах:

промышленной безопасности;

охраны труда;

обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения;

государственного горного надзора;

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

Именно им Госпродпотребслужбе были предоставлены полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства.

Контроль за рекламой вакансий - новое полномочие Госпродпотребслужбы (иллюстрация: dpss.gov.ua)

Какие вакансии попадают под проверку

Согласно информации Госпродпотребслужбы, под мониторинг попадают все объявления, которые публикуют:

либо работодатели;

либо рекрутинговые агентства.

На что будут обращать особое внимание

В рамках проверки опубликованных вакансий, основное внимание будет уделяться:

выявлению дискриминационных формулировок - по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), полу ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;

фиксации признаков манипуляций - преувеличение заработной платы без уточнения условий, умалчивание важной информации (например, ночные смены или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.

Как работодателям избежать штрафов

По словам заместителя главы Госпродпотребслужбы Андрея Крейтора, работодателям уже сейчас стоит:

пересмотреть свои объявления;

привести их в соответствие с требованиями законодательства.

"Это не только позволит избежать штрафов, но и поможет сохранить доверие кандидатов", - подчеркнул он.

Как пожаловаться на вакансию и в каких случаях

Крейтор объяснил, что пожаловаться украинцы могут на замеченные:

дискриминационные вакансии;

обманчивые вакансии.

"Зафиксируйте нарушения и обратитесь в территориальные управления Госпродпотребслужбы. На рынке труда должны действовать прозрачные и равные правила для всех", - отметил он.

Для чего нужен контроль за рекламой

В завершение в Госпродпотребслужбе напомнили, что контроль за рекламой - это не только о соблюдении закона, но прежде всего - о защите права каждого гражданина на равный доступ к труду.

Такой подход соответствует европейским стандартам:

противодействие дискриминации;

прозрачность;

честная конкуренция.

В целом же он является основой современного рынка труда.