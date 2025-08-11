Огляд криптобіржі Freedx CEX: з фокусом на трейдерів та бонусом для перших користувачів

Freedx - централізована біржа, орієнтована на користувача. Freedx пропонує низькі комісії, високу ліквідність, цілодобову підтримку і реальні винагороди з моменту приєднання.

Біржа народилася з бажання вирішити основні проблеми криптобірж. Засновники, ветерани Binance, Deutsche Bank та Upbit, побачили очевидну потребу в більш інтуїтивній та професійній платформі для торгівлі.

Наразі Freedx залучила понад 50 млн доларів приватних інвестицій, підтримуючи свою місію - переосмислити централізовану торгівлю для нового покоління користувачів.

Основні функції

Торгівля понад 300 активами через спотовий ринок та безстрокові ф’ючерси;

Миттєвий обмін токенів за допомогою функції Convert

Заробіток через стейкінг, гнучкі накопичення та майбутні інтеграції DeFi;

OTC-торгівля великими обсягами з персоналізованими цінами та розрахунками;

Фіатні виведення та поповнення через кредитні картки, банківські перекази та P2P (із захистом ескроу) - вже у вересні!

Freedx має чистий, мультимовний інтерфейс (англійська, іспанська, французька, китайська, українська тощо), оптимізований і для новачків, і для професіоналів. Глобальні служби підтримки та навчальний контент допомагають легко адаптуватися новим користувачам.

Безпека і відповідальність

Безпека - один із пріоритетів Freedx. Серед інструментів захисту:

Багаторівневе шифрування

Протоколи холодних гаманців

Моніторинг загроз у реальному часі

Повна відповідність KYC/AML

Партнерства з надійними компаніями (наприклад, Fireblocks, Sumsub) для посилення безпеки і дотримання норм.

Зняття і переказ коштів

Кожен користувач повністю контролює свої кошти, включно зі зняттям і переказом одним кліком.

Платформа підтримує виведення фіату з великою кількістю валют і банків.

Програма винагород

Все, що потрібно - зареєструватися на біржі Freedx, пройти верифікацію KYC і протягом 30 днів мати обсяг торгів від 500 євро на спотовому ринку або від 5 тисяч доларів на ф’ючерсах.

Чим швидше користувач зареєструється і виконає умови - тим більше бонусів отримає.

Що далі

У найближчі місяці Freedx випустить низку важливих функцій, починаючи з мобільного додатку у вересні, а згодом - інструменти автоторгівлі зі смарт-виконанням.

Пізніше Freedx запустить QR-платежі, мобільні гроші, локальні банківські інтеграції, кредитні картки з глобальним покриттям та багато іншого. Слідкувати за новинами біржі на офіційних сторінках в Telegram та Linktr.

Попереджаємо, що торгівля віртуальними активами пов’язана з високим рівнем ризику і може призвести до повної та незворотної втрати капіталу. Торгуйте лише тими коштами, які ви готові втратити, і переконайтеся, що повністю розумієте пов’язані ризики перед початком будь-яких операцій.

FREEDX не пропонує і не рекламує свої послуги особам в ОАЕ, якщо такі послуги явно не дозволені та не здійснюються відповідно до регуляторної бази Віртуального активного регулятора (Virtual Assets Regulatory Authority, VARA). Послуги не пропонуються і не рекламуються резидентам ОАЕ.

Ця комунікація надається виключно для загальної інформації й не є юридичною, фінансовою або інвестиційною порадою. Вона не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-якого віртуального активу, а також не має на меті стимулювати або підбурювати до будь-якої фінансової діяльності.

Freedx, що керується компанією Freedx, S.A. de C.V., є уповноваженим та регульованим Національною комісією цифрових активів Сальвадору (CNAD) як постачальник послуг цифрових активів та як постачальник послуг Bitcoin, працюючи відповідно до чинних регуляторних вимогам. Послуги доступні лише користувачам, які зареєструвалися з власної ініціативи та успішно пройшли процес реєстрації та верифікації KYC.