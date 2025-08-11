Обзор криптобиржи Freedx CEX: с фокусом на трейдеров и бонусом для первых пользователей

Freedx - централизованная биржа, ориентированная на пользователя. Freedx предлагает низкие комиссии, высокую ликвидность, круглосуточную поддержку и реальные вознаграждения с момента присоединения.

Биржа родилась из желания решить основные проблемы криптобирж. Основатели, ветераны Binance, Deutsche Bank и Upbit, увидели очевидную потребность в более интуитивной и профессиональной платформе для торговли.

Сейчас Freedx привлекла более 50 млн долларов частных инвестиций, поддерживая свою миссию - переосмыслить централизованную торговлю для нового поколения пользователей.

Основные функции

Торговля более 300 активами через спотовый рынок и бессрочные фьючерсы;

Мгновенный обмен токенов с помощью функции Convert

Заработок через стейкинг, гибкие накопления и будущие интеграции DeFi;

OTC-торговля большими объемами с персонализированными ценами и расчетами;

Фиатные выводы и пополнения через кредитные карты, банковские переводы и P2P (с защитой эскроу) - уже в сентябре!

Freedx имеет чистый, мультиязычный интерфейс (английский, испанский, французский, китайский, украинский и т.д.), оптимизированный и для новичков, и для профессионалов. Глобальные службы поддержки и обучающий контент помогают легко адаптироваться новым пользователям.

Безопасность и ответственность

Безопасность - один из приоритетов Freedx. Среди инструментов защиты:

Многоуровневое шифрование

Протоколы холодных кошельков

Мониторинг угроз в реальном времени

Полное соответствие KYC/AML

Партнерства с надежными компаниями (например, Fireblocks, Sumsub) для усиления безопасности и соблюдения норм.

Снятие и перевод средств

Каждый пользователь полностью контролирует свои средства, включая снятие и перевод одним кликом.

Платформа поддерживает вывод фиата с большим количеством валют и банков.

Программа вознаграждений

Все, что нужно - зарегистрироваться на бирже Freedx, пройти верификацию KYC и в течение 30 дней иметь объем торгов от 500 евро на спотовом рынке или от 5 тысяч долларов на фьючерсах.

Чем быстрее пользователь зарегистрируется и выполнит условия - тем больше бонусов получит.

Что дальше

В ближайшие месяцы Freedx выпустит ряд важных функций, начиная с мобильного приложения в сентябре, а впоследствии - инструменты автоторговли со смарт-исполнением.

Позже Freedx запустит QR-платежи, мобильные деньги, локальные банковские интеграции, кредитные карты с глобальным покрытием и многое другое. Следить за новостями биржи на официальных страницах в Telegram и Linktr.

Предупреждаем, что торговля виртуальными активами связана с высоким уровнем риска и может привести к полной и необратимой потере капитала. Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять, и убедитесь, что полностью понимаете связанные риски перед началом любых операций.

FREEDX не предлагает и не рекламирует свои услуги лицам в ОАЭ, если такие услуги явно не разрешены и не осуществляются в соответствии с регуляторной базой Виртуального активного регулятора (Virtual Assets Regulatory Authority, VARA). Услуги не предлагаются и не рекламируются резидентам ОАЭ.

Эта коммуникация предоставляется исключительно для общей информации и не является юридическим, финансовым или инвестиционным советом. Она не является предложением продать или призывом к покупке какого-либо виртуального актива, а также не имеет целью стимулировать или подстрекать к какой-либо финансовой деятельности.

Freedx, управляемый компанией Freedx, S.A. de C.V., уполномочен и регулируется Национальной комиссией по цифровым активам Сальвадора (CNAD) как поставщик услуг цифровых активов и как поставщик услуг Bitcoin, работая в соответствии с действующими регуляторными требованиями. Услуги доступны только пользователям, которые зарегистрировались по собственной инициативе и успешно прошли процесс регистрации и верификации KYC.