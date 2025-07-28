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Криптовалюти б’ють рекорди. Огляд криптогаманця Gem Wallet

Понеділок 28 липня 2025 15:03 promo
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Криптовалюти б’ють рекорди. Огляд криптогаманця Gem Wallet Фото: експерти назвали особливості і переваги криптогаманця Gem Wallet
Автор: Олександр Мороз

Крипторинок уже перетнув 3,9 трильйона доларів. А Україна - серед топ-5 країн за рівнем adoption, і це не дивує. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт про створення державного крипторезерву.

Про це пише РБК-Україна на відповідний огляд криптогаманця.

Огляд криптогаманця Gem Wallet

Gem Wallet став вибором для тих, хто прагне повного контролю над своїми активами - саме тому йому вже довірилися понад пів мільйона людей у всьому світі.

Gem Wallet - це безпечний мультивалютний криптогаманець для iOS та Android, без реєстрацій, пошти чи номера. Завантажуєш - і миттєво отримуєш доступ до світу з мільйоном токенів у кишені. Крім того, він динамічно розвивається. Нові функції, блокчейни й токени з’являються тут швидко й регулярно. Тож що ж робить його справді особливим?

Абсолютний контроль над криптою. Тільки ви - і ніхто більше. Gem Wallet має некастодіальну архітектуру. Це означає, що лише ви маєте доступ до свого криптопортфеля. Ніхто не може заблокувати або обмежити ваші дії: уся сила - у сид-фразі, яка генерується при створенні гаманця й належить лише вам.

Відкритий код. Gem Wallet - відкритий і приватний криптогаманець із повністю публічним кодом на GitHub. Це не "чорна скринька", а прозора система: довіряєш, бо можеш перевірити.

Понад 100 блокчейнів. Ethereum, TON, Tron, Solana та багато інших - понад 100 мереж в одному застосунку. Потрібен гаманець для Bitcoin чи будь-якої іншої мережі? Просто обираєте її зі списку - і користуєтесь без обмежень. Gem Wallet уже рекомендується такими лідерами, як Ethereum.org, Tron і TON - це підтверджує, що гаманець заслужив високий рівень довіри в криптовалютній індустрії.

Вбудований обмін валют. Одна з ключових переваг Gem Wallet - вбудований DEX-агрегатор, що працює прямо в застосунку. Нічого підключати чи налаштовувати не потрібно - все вже у вашому телефоні. Хочете обміняти BTC на ETH або BNB на USDC? Гаманець сам знаходить найвигідніший курс серед децентралізованих платформ. Просто обираєте активи, і обмін відбувається за секунди. Це не просто функція - це економія часу, комісій і нервів.

Криптовалюти б’ють рекорди. Огляд криптогаманця Gem Wallet
Обмін BTC на ETH

Стейкінг в 1 клік. Хочете не лише зберігати токени, а й заробляти на них? У Gem Wallet це можна зробити за хвилину. Стейкінг - це спосіб "поставити" крипту в роботу й отримувати винагороду. Наприклад, застейкали Solana - і пасивний дохід вже капає прямо на телефон.

Розумний пошук активів. Забудьте про плутанину між TRON, TON чи десятками версій USDT - Gem Wallet сам знаходить потрібний актив і підкаже правильний варіант навіть новачку. Це унікальна фішка, якої немає в жодному іншому гаманці.

Фільтр скам-токенів. Gem Wallet автоматично фільтрує підробки й показує лише офіційні токени - щоб ви завжди працювали з надійними активами без ризику втрат.

Стейблкоїни - must-have для українського фрилансера. У Gem Wallet доступно понад 20 різних стейблкоїнів (тобто токенів із фіксованим курсом до долара або іншого активу) - від найпопулярніших USDT та USDC у мережах TRC20, ERC20, BEP20 та інших - до RLUSD на Ripple та USDY, нового токена з доходністю. Для українських фрилансерів, які працюють з міжнародними клієнтами, це означає: швидкі виплати напряму у Gem Wallet, без банківських пауз і без втрат на конвертації.

Криптовалюти б’ють рекорди. Огляд криптогаманця Gem Wallet
USDT у всіх мережах

І ще трохи фактів про Gem Wallet

  • Понад 500 тис. користувачів уже обрали Gem Wallet - і число зростає.
  • Зрозумілий інтерфейс українською, з відображенням балансу як у гривнях, так і в доларах.
  • Підключення через WalletConnect до DeFi-платформ, як-от AAVE чи Hyperliquid.
  • Зручно керувати кількома гаманцями в одному додатку.
  • Покупка крипти - доступна, якщо ваш банк дозволяє такі транзакції.
  • Надіслати другу ETH або мем-койн TRUMP? Просто поділіться QR-кодом або адресою.

Світ рухається вперед - тримайтеся впевнено. Gem Wallet - це безпечний і надійний спосіб керувати криптою без зайвого клопоту. Завантажуйте додаток і контролюйте мільйони токенів коли і як вам зручно.

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