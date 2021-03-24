Оглашена окончательная заявка сборной Украины на матч с Францией: в ней нет Ярмоленко

Кроме Ярмоленко, который лишь недавно восстановился после травмы, с французами точно не сыграют Владимир Шепелев, Александр Тымчик и вратари Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин.

Всего на поединок с Францией заявлены 23 футболиста:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов и Анатолий Трубин (оба - "Шахтер")

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт")

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба - Динамо), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Марлос, Евгений Коноплянка (оба - "Шахтер"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Евгений Макаренко ("Кортрейк")

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтер")

Матч между Францией и Украиной состоится сегодня, 24 марта, в Париже. Старт поединка - в 21:45 по Киеву.