Украина вылетит на матч против Франции без одного форварда из-за требований французских законов

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбык не отправится с командой на выездной матч против Франции. Его документы не предоставили заранее французам.

Довбык не был вызван в команду заранее и потому его документы не были отправлены во Францию изначально, чтобы его допустили вместе с другими игроками в страну как спортсмена без прохождения карантина. Нападающего довызвали два дня назад вместо травмированного форварда "Динамо" Артема Беседина.

Согласно французским нормам, для получения въезда в страну члена спортивной делегации, власти должны получить его документы заранее и двухдневного срока для этой процедуры не достаточно.

Теперь Довбык останется в Киеве и будет тренироваться индивидуально, а к команде присоединится по ее возвращению из Франции. Украина проведет дома матчи против Финляндии и Казахстана 28-го и 31 марта соответственно. Игры пройдут в Киеве.

Напомним, матч Франция - Украина состоится 24 марта, начало в 21:45.