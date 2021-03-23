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Украина вылетит на матч против Франции без одного форварда из-за требований французских законов

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 16:05
Украина вылетит на матч против Франции без одного форварда из-за требований французских законов Фото: Артем Довбык (scdnipro1.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбык не отправится с командой на выездной матч против Франции. Его документы не предоставили заранее французам.

Об этом сообщил сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Довбык не был вызван в команду заранее и потому его документы не были отправлены во Францию изначально, чтобы его допустили вместе с другими игроками в страну как спортсмена без прохождения карантина. Нападающего довызвали два дня назад вместо травмированного форварда "Динамо" Артема Беседина.

Согласно французским нормам, для получения въезда в страну члена спортивной делегации, власти должны получить его документы заранее и двухдневного срока для этой процедуры не достаточно.

Теперь Довбык останется в Киеве и будет тренироваться индивидуально, а к команде присоединится по ее возвращению из Франции. Украина проведет дома матчи против Финляндии и Казахстана 28-го и 31 марта соответственно. Игры пройдут в Киеве.

Напомним, матч Франция - Украина состоится 24 марта, начало в 21:45.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко довызвал в команду форварда "Днепра-1" Артема Довбыка. При этом Шевченко не может рассчитывать на пятерых игроков из основной обоймы сборной.

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