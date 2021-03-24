Оголошена остаточна заявка збірної України на матч з Францією: у ній немає Ярмоленко

Окрім Ярмоленка, який лише нещодавно відновився після травми, з французами точно не зіграють Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик і воротарі Дмитро Різник і Андрій Лунін.

Лише на поєдинок з Францією заявлені 23 футболісти:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов і Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар")

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва - "Шахтар"), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі - "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт")

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (обидва - "Динамо"), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Марлос, Євген Коноплянка (обидва - "Шахтар"), Олександр Зубков ("Ференцварош"), Євген Макаренко ("Кортрейк")

Нападники: Роман Яремчук ("Гент"), Жуніор Мораєс ("Шахтар")

Матч між Францією і Україною відбудеться сьогодні, 24 березня, у Парижі. Старт поєдинку - о 21:45 по Києву.