Оголошена остаточна заявка збірної України на матч з Францією: у ній немає Ярмоленко

Збірна України з футболу оголосила остаточний склад на матч відбору на Чемпіонат світу 2022 року проти Франції. Серед інших, у заявці не виявилося Андрія Ярмоленка.
Окрім Ярмоленка, який лише нещодавно відновився після травми, з французами точно не зіграють Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик і воротарі Дмитро Різник і Андрій Лунін.
Лише на поєдинок з Францією заявлені 23 футболісти:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов і Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар")
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва - "Шахтар"), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі - "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт")
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (обидва - "Динамо"), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Марлос, Євген Коноплянка (обидва - "Шахтар"), Олександр Зубков ("Ференцварош"), Євген Макаренко ("Кортрейк")
Нападники: Роман Яремчук ("Гент"), Жуніор Мораєс ("Шахтар")
Матч між Францією і Україною відбудеться сьогодні, 24 березня, у Парижі. Старт поєдинку - о 21:45 по Києву.
Зазначимо, поєдинком з Францією Україна стартує у відборі на ЧС-2022. Крім французів у нашій групі Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан. Як повідомляло РБК-Україна, поєдинок з Францією пройде без глядачів.
Також повідомлялося, що матчі з Фінляндією і Казахстаном 28 і 31 березня збірна України зіграє у Києві на НСК "Олімпійський". При цьому зараз у Києві діє жорсткий карантин, яким заборонено проведення футбольних матчів із глядачами.