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Оголошено вирок організаторці "референдуму" за створення "ДНР" у Бахмутському районі

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 22:29
Оголошено вирок організаторці "референдуму" за створення "ДНР" у Бахмутському районі
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

На території двох селищ жінка організувала "референдум" у травні 2014 року та очолила відповідну "виборчу комісію"

Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив організаторку голосування за створення так званої "Донецької народної республіки" та проведення відповідного "референдуму" на території Бахмутського району. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

 

Встановлено, що 58-річна мешканка Бахмутського району у травні 2014 року, під час окупації частини Донецької області незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР", добровільно приєдналась до бойовиків.

Жінка зайняла посаду "голови дільничної виборчої комісії" з проведення на території селищ Новолуганське та Семигір'я Бахмутського району незаконного референдуму щодо створення "ДНР".

Роботу "виборчої комісії" жінка разом із "однодумцями" організувала у Центрі естетичного виховання та дозвілля. Також вона проводила інструктаж "членів комісії", видавала їм бюлетені, контролювала і координувала їх дії.

"По завершенню "референдуму" жінка організувала складання та підписання протоколів про результати опитування, які у подальшому разом з бюлетенями було передано терористам", - зазначили у прокуратурі та додали, що  матеріали стосовно спільників організаторки "референдуму"  виділено в окремі провадження.

Жительку Бахмутського району звинуватили змові з метою змінити межі території та державного кордону України. Проте, врахувавши щире каяття жінки та "активне сприяння розкриттю злочину", суд призначив їй 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно Токмацький районний суд Запорізької області засудив до 4 років ув'язнення жителя міста Антрацит за співпрацю із терористами Л/ДНР

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