Огірки та помідори різко подорожчали: чому ціни злетіли

В Україні різко зросли ціни на тепличні овочі. Зокрема, помітне різке підвищення вартості огірків та помідорів.

Що відбувається з цінами, в інтерв’ю РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка .

Лише за жовтень вартість помідорів піднялася на 15% і нині становить 90-100 гривень за кілограм, тоді як у вересні ґрунтові продавали по 35-40 гривень. За словами експерта, з ринку зникла продукція відкритого ґрунту, а в теплицях через похолодання дозрівання сповільнилося.

Огірки дорожчають ще швидше - наприкінці жовтня вони коштували 90-110 грн/кг проти 75-105 грн місяцем раніше. Причина - завершення сезону збору та обмежена пропозиція тепличного урожаю на тлі стабільного попиту.