Огірки та помідори різко подорожчали: чому ціни злетіли

Неділя 02 листопада 2025 11:04
UA EN RU
Огірки та помідори різко подорожчали: чому ціни злетіли Фото: В Україні дорожчають огірки й помідори (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

В Україні різко зросли ціни на тепличні овочі. Зокрема, помітне різке підвищення вартості огірків та помідорів.

Що відбувається з цінами, в інтерв’ю РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Лише за жовтень вартість помідорів піднялася на 15% і нині становить 90-100 гривень за кілограм, тоді як у вересні ґрунтові продавали по 35-40 гривень. За словами експерта, з ринку зникла продукція відкритого ґрунту, а в теплицях через похолодання дозрівання сповільнилося.

Огірки дорожчають ще швидше - наприкінці жовтня вони коштували 90-110 грн/кг проти 75-105 грн місяцем раніше. Причина - завершення сезону збору та обмежена пропозиція тепличного урожаю на тлі стабільного попиту.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за рік суттєво подорожчали основні продукти. Найбільше зросли ціни на яйця, яблука та м’ясо, тоді як овочі - капуста, буряк і морква - навпаки, подешевшали. За даними Держстату, яйця додали понад 50% у ціні, а свинина й курятина - близько 30-40%. Водночас вартість капусти впала майже вдвічі.

Також ми розповідали, що світові ціни на м’ясо у вересні оновили рекорд, зокрема через подорожчання яловичини та баранини, тоді як свинина і курятина залишилися стабільними. Водночас на ринках спостерігалося зниження цін на зернові, молочні продукти, цукор і рослинні олії.

Ціни на продукти
