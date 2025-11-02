Огірки та помідори різко подорожчали: чому ціни злетіли
В Україні різко зросли ціни на тепличні овочі. Зокрема, помітне різке підвищення вартості огірків та помідорів.
Що відбувається з цінами, в інтерв’ю РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.
Лише за жовтень вартість помідорів піднялася на 15% і нині становить 90-100 гривень за кілограм, тоді як у вересні ґрунтові продавали по 35-40 гривень. За словами експерта, з ринку зникла продукція відкритого ґрунту, а в теплицях через похолодання дозрівання сповільнилося.
Огірки дорожчають ще швидше - наприкінці жовтня вони коштували 90-110 грн/кг проти 75-105 грн місяцем раніше. Причина - завершення сезону збору та обмежена пропозиція тепличного урожаю на тлі стабільного попиту.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за рік суттєво подорожчали основні продукти. Найбільше зросли ціни на яйця, яблука та м’ясо, тоді як овочі - капуста, буряк і морква - навпаки, подешевшали. За даними Держстату, яйця додали понад 50% у ціні, а свинина й курятина - близько 30-40%. Водночас вартість капусти впала майже вдвічі.
Також ми розповідали, що світові ціни на м’ясо у вересні оновили рекорд, зокрема через подорожчання яловичини та баранини, тоді як свинина і курятина залишилися стабільними. Водночас на ринках спостерігалося зниження цін на зернові, молочні продукти, цукор і рослинні олії.