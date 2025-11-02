Огурцы и помидоры резко подорожали: почему цены взлетели
В Украине резко выросли цены на тепличные овощи. В частности, заметно резкое повышение стоимости огурцов и помидоров.
Что происходит с ценами, в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.
Только за октябрь стоимость помидоров поднялась на 15% и сейчас составляет 90-100 гривен за килограмм, тогда как в сентябре грунтовые продавали по 35-40 гривен. По словам эксперта, с рынка исчезла продукция открытого грунта, а в теплицах из-за похолодания созревание замедлилось.
Огурцы дорожают еще быстрее - в конце октября они стоили 90-110 грн/кг против 75-105 грн месяцем ранее. Причина - завершение сезона сбора и ограниченное предложение тепличного урожая на фоне стабильного спроса.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за год существенно подорожали основные продукты. Больше всего выросли цены на яйца, яблоки и мясо, тогда как овощи - капуста, свекла и морковь - наоборот, подешевели. По данным Госстата, яйца прибавили более 50% в цене, а свинина и курятина - около 30-40%. В то же время стоимость капусты упала почти вдвое.
Также мы рассказывали, что мировые цены на мясо в сентябре обновили рекорд, в частности из-за подорожания говядины и баранины, тогда как свинина и курятина остались стабильными. В то же время на рынках наблюдалось снижение цен на зерновые, молочные продукты, сахар и растительные масла.