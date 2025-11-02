Огурцы и помидоры резко подорожали: почему цены взлетели

В Украине резко выросли цены на тепличные овощи. В частности, заметно резкое повышение стоимости огурцов и помидоров.

Что происходит с ценами, в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Только за октябрь стоимость помидоров поднялась на 15% и сейчас составляет 90-100 гривен за килограмм, тогда как в сентябре грунтовые продавали по 35-40 гривен. По словам эксперта, с рынка исчезла продукция открытого грунта, а в теплицах из-за похолодания созревание замедлилось. Огурцы дорожают еще быстрее - в конце октября они стоили 90-110 грн/кг против 75-105 грн месяцем ранее. Причина - завершение сезона сбора и ограниченное предложение тепличного урожая на фоне стабильного спроса.