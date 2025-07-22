Огидна правда про пляшки для води: лікар розповів те, що може врятувати вам життя

Багато людей у світі вважає свою багаторазову пляшку для води незамінним аксесуаром, який завжди поруч. Але будьмо відвертими: коли ви востаннє ретельно її мили? Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, можливо, настав час приділити цьому питанню особливу увагу! І деякі факти вас у цьому точно переконають.

Чому потрібно мити пляшку для води щодня та чим загрожує нехтування цього правила, розповідає РБК-Україна з посиланням на Lad Bible.

Чому пляшку для води потрібно мити щодня

Неймовірно, але ваша улюблена пляшка може містити до 1-2 мільйонів бактерій на мілілітр лише після 24 годин використання. А якщо ви не помиєте її наступного ранку, ця мікробна армія лише продовжить розмножуватися!

Більшість експертів у галузі охорони здоров'я рекомендують мити пляшку щодня, щоб запобігти накопиченню бактерій.

Проте, як показують зізнання користувачів у соцмережах, деякі з нас обмежуються ополіскуванням "раз на місяць", а то й рідше.

"Я буквально не пам'ятаю, коли востаннє це робив, щонайменше кілька місяців тому", - зізнався один користувач.

Особливо "грішить" покоління Z - опитування Water Filter Guru за 2022 рік показало, що лише 16% молодих людей миють свої пляшки кілька разів на місяць.

При цьому ринок багаторазових пляшок оцінюється у мільярди, а більшість людей у світі активно ними користуються. Тож, якщо ви в їхньому числі, варто з'ясувати, чому чистити пляшку потрібно набагато частіше.

Скільки бактерій живе у вашій пляшці?

За словами Прімроуз Фрістоун, доцентки клінічної мікробіології в Університеті Лестера, "чим довше вода в пляшці зберігається при кімнатній температурі, тим більше бактерій ростиме".

Якщо ваша пляшка давно не мита і стоїть при кімнатній температурі (близько 20 градусів), ви ризикуєте отримати інфекцію.

Мало того, якщо ви нерегулярно миєте руки, ваша пляшка може стати сховищем для таких неприємних бактерій, як кишкова паличка.

"Бактерії, пов’язані з калом, такі як кишкова паличка, можуть потрапляти з наших рук на губи, якщо ми не дотримуємося гігієни туалету", - пояснює Фрістоун.

Дослідження Water Filter Guru показало приголомшливі результати, що багаторазові пляшки для води можуть містити в середньому 20,8 мільйона колонієутворюючих одиниць (КУО) бактерій. Для порівняння:

у 40 000 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітаза

у п'ять разів більше бактерій, ніж на комп'ютерній миші

пляшка з трубочкою мала в 14 разів більше бактерій, ніж миска для домашніх тварин.

Які хвороби загрожують через немиту пляшку

За словами сімейного лікаря доктора Сухайла Хусейна, якщо ви не миєте свою пляшку для води регулярно, ви ризикуєте не лише накопиченням бруду, пилу та сміття, а й розмноженням небезпечних бактерій.

Стрептокок, стафілокок та вже згадана кишкова паличка - це лише деякі з "мешканців", які можуть спричинити серйозні проблеми.

"Вам може стати погано та почне розвиватися шлункове захворювання, таке як діарея або блювота", - попереджає доктор Хусейн.

Він додає, що грамнегативні палички, ще одна поширена бактерія у немитих пляшках, можуть призвести до інфекцій сечостатевої системи та пневмонії.

Крім того, якщо всередині пляшки з'являється цвіль, це може викликати "алергічні симптоми, такі як нежить, чхання або почервоніння та свербіж очей".

Як правильно доглядати за пляшкою для води: прості правила

Не панікуйте! Правильно мити багаторазову пляшку для води зовсім не складно. За словами доктора робити це потрібно "ретельно принаймні кілька разів на тиждень".

Він радить простий метод:

Наповніть пляшку гарячою мильною водою.

Ретельно промийте або залиште замочуватися в суміші мийного засобу.

Особливу увагу приділіть кришкам/ковпачкам та різьбовим ділянкам - використовуйте чисту щітку для їх очищення.

Також є кілька важливих рекомендацій:

Не залишайте пляшку на сонці протягом тривалого часу.

Намагайтеся не наповнювати її нічим, окрім чистої води. Це стосується протеїнових коктейлів, солодких рідин, енергетичних напоїв тощо, оскільки вони створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Пам'ятайте, чистота вашої пляшки - це запорука вашого здоров'я. Не лінуйтеся мити її частіше!