Отвратительная правда о бутылках для воды: врач рассказал то, что может спасти вам жизнь

Многие люди в мире считают свою многоразовую бутылку для воды незаменимым аксессуаром, который всегда рядом. Но будем откровенны: когда вы в последний раз тщательно ее мыли? Если вы заботитесь о своем здоровье, возможно, пришло время уделить этому вопросу особое внимание! И некоторые факты вас в этом точно убедят.

Почему нужно мыть бутылку для воды ежедневно и чем грозит пренебрежение этим правилом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Lad Bible.

Почему бутылку для воды нужно мыть ежедневно

Невероятно, но ваша любимая бутылка может содержать до 1-2 миллионов бактерий на миллилитр только после 24 часов использования. А если вы не помоете ее на следующее утро, эта микробная армия только продолжит размножаться!

Большинство экспертов в области здравоохранения рекомендуют мыть бутылку ежедневно, чтобы предотвратить накопление бактерий.

Однако, как показывают признания пользователей в соцсетях, некоторые из нас ограничиваются ополаскиванием "раз в месяц", а то и реже.

"Я буквально не помню, когда в последний раз это делал, как минимум несколько месяцев назад", - признался один пользователь.

Особенно "грешит" поколение Z - опрос Water Filter Guru за 2022 год показал, что лишь 16% молодых людей моют свои бутылки несколько раз в месяц.

При этом рынок многоразовых бутылок оценивается в миллиарды, а большинство людей в мире активно ими пользуются. Поэтому, если вы в их числе, стоит выяснить, почему чистить бутылку нужно гораздо чаще.

Сколько бактерий живет в вашей бутылке?

По словам Примроуз Фристоун, доцента клинической микробиологии в Университете Лестера, "чем дольше вода в бутылке хранится при комнатной температуре, тем больше бактерий будет расти".

Если ваша бутылка давно не мыта и стоит при комнатной температуре (около 20 градусов), вы рискуете получить инфекцию.

Мало того, если вы нерегулярно моете руки, ваша бутылка может стать хранилищем для таких неприятных бактерий, как кишечная палочка.

"Бактерии, связанные с калом, такие как кишечная палочка, могут попадать с наших рук на губы, если мы не соблюдаем гигиену туалета", - объясняет Фристоун.

Исследование Water Filter Guru показало ошеломляющие результаты, что многоразовые бутылки для воды могут содержать в среднем 20,8 миллиона колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий. Для сравнения:

в 40 000 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза

в пять раз больше бактерий, чем на компьютерной мыши

бутылка с трубочкой имела в 14 раз больше бактерий, чем миска для домашних животных.

Какие болезни грозят из-за немытой бутылки

По словам семейного врача доктора Сухайла Хусейна, если вы не моете свою бутылку для воды регулярно, вы рискуете не только накоплением грязи, пыли и мусора, но и размножением опасных бактерий.

Стрептококк, стафилококк и уже упомянутая кишечная палочка - это лишь некоторые из "жителей", которые могут вызвать серьезные проблемы.

"Вам может стать плохо и начнет развиваться желудочное заболевание, такое как диарея или рвота", - предупреждает доктор Хусейн.

Он добавляет, что грамотрицательные палочки, еще одна распространенная бактерия в немытых бутылках, могут привести к инфекциям мочеполовой системы и пневмонии.

Кроме того, если внутри бутылки появляется плесень, это может вызвать "аллергические симптомы, такие как насморк, чихание или покраснение и зуд глаз".

Как правильно ухаживать за бутылкой для воды: простые правила

Не паникуйте! Правильно мыть многоразовую бутылку для воды совсем не сложно. По словам доктора делать это нужно "тщательно по крайней мере несколько раз в неделю".

Он советует простой метод:

Наполните бутылку горячей мыльной водой.

Тщательно промойте или оставьте замачиваться в смеси моющего средства.

Особое внимание уделите крышкам/колпачкам и резьбовым участкам - используйте чистую щетку для их очистки.

Также есть несколько важных рекомендаций:

Не оставляйте бутылку на солнце в течение длительного времени.

Старайтесь не наполнять ее ничем, кроме чистой воды. Это касается протеиновых коктейлей, сладких жидкостей, энергетических напитков и т.д., поскольку они создают идеальную среду для размножения бактерий.

Помните, чистота вашей бутылки - это залог вашего здоровья. Не ленитесь мыть ее чаще!