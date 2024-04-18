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Офшори та завищені платежі. УАФ знайшла відтік активів на понад мільярд у часи Павелка

Фото: Будинок футболу відзвітував про аудит періоду керівництва Андрія Павелка (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки незалежним аудитором діяльності організації в 2015-2023 роках, коли вітчизняним футболом керував Андрій Павелко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Асоціація розкрила перші результати всебічного аудиту діяльності в попередні роки. Аудиторська компанія AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ на понад 1 млрд гривень.

"На даному етапі AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тисяч грн. Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/послуг", – ідеться в повідомленні організації.

УАФ окремо підкреслила, що ці дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки оприлюднять пізніше. Фінальний документ з'явиться впродовж трьох місяців.

У січні цьогоріч президентом УАФ став легендарний форвард збірної України Андрій Шевченко. Під час першої промови на посаді він анонсував повний аудит фінансової діяльності асоціації за останні 8 років, коли нею керував попередник – Андрій Павелко. Той торік опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави.

До слова, напередодні футбольна збірна України обрала домівку на Євро-2024.

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Андрій ШевченкоАндрей Павелко