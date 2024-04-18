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Оффшоры и завышенные платежи. УАФ нашел отток активов на больше миллиарда в эпоху Павелко

Фото: Дом футбола отчитался об аудите периода руководства Андрея Павелко (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты проверки независимым аудитором деятельности организации в 2015-2023 годах, когда отечественным футболом руководил Андрей Павелко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Ассоциация раскрыла первые результаты всестороннего аудита деятельности в предыдущие годы. Аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ более чем на 1 млрд гривен.

"На данном этапе AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тысяч грн. Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг", – говорится в сообщении организации.

УАФ отдельно подчеркнула, что эти данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки обнародуют позже. Финальный документ появится в течение трех месяцев.

В январе президентом УАФ стал легендарный форвард сборной Украины Андрей Шевченко. Во время первой речи в должности он анонсировал полный аудит финансовой деятельности ассоциации за последние 8 лет, когда ею руководил предшественник – Андрей Павелко. Тот в прошлом году оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств на строительстве завода искусственной травы.

К слову, накануне футбольная сборная Украины выбрала дом на Евро-2024.

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Андрей ШевченкоАндрей Павелко