Оформлювали "інвалідність" військовим чи родичам: у Дніпрі викрили схему ухилення від служби

У Дніпрі викрили медиків та пособників, які за хабарі оформлювали фіктивні документи для ухилення від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, у 2023 році старший оперуповноважений райвідділу у Дніпропетровській області організував схему ухилення військових від служби.

Фото: у Дніпрі викрили схему оформлення фейкових документів для ухилення від військової служби (t.me/pgo_gov_ua)

Він залучив працівників медичних закладів у Донецькій та Дніпропетровській областях та посередника. Між учасниками розподілили ролі та вживали заходи з конспірації.

Вони виготовляли медичну документацію із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності тяжкого захворювання у військового або когось із членів його родини, що нібито вимагало невідкладного оперативного втручання.

Вигадані діагнози давали підстави провести по документах фіктивну операцію військовому або родичу та надалі можливість списати його через ВЛК з військової служби у зв'язку з непридатністю та встановлення групи інвалідності або через догляд за родичем "інвалідом".

Вартість такої послуги коштувала 13 тисяч доларів. У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання частини хабара - 5 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали організатора, старшу медичну сестру одного з комунальних медичних закладів та посередника.

Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину керівництва та службових осіб регіонального військово-медичного центру, Медико-соціальної експертної комісії та правоохоронців.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, медичні документи з ознаками фіктивності, чорнові записи, грошові кошти на суму понад 30 тисяч доларів.

Так, повідомлено про підозру правоохоронцю, працівнику лікарні та посереднику за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК).

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі від 1,4 до 1,6 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області викрили на корупції голову військової медкомісії, яка зі спільниками підробляла документи для чоловіків, що хотіли уникнути мобілізації.

Окрім того, у Чернігівській області викрили злочинну групу, яка за допомогою місцевої очільниці ЦНАПу "заробила" на ухилянтах мільйони гривень.

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