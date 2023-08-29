Заробила 10 млн гривень на ухилянтах. У Київській області викрили голову медкомісії

Голову військової медкомісії у Київській області викрили на корупції. Вона зі спільниками підробляли документи для чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань.

Чиновниця була учасницею корупційної схеми, членами якої були щонайменше 5 осіб. Серед підозрюваних - керівник відділення місцевого військкомату зі своїм підлеглим.

За хабарі фігуранти пропонували потенційним призовникам свою "допомогу" в ухиленні від мобілізації. Вартість їх "послуг" становила близько 7 тисяч доларів.

За даними правоохоронців, зловмисники "списали" близько півсотні осіб та "заробили" понад 10 млн гривень. Для пошуку клієнтів та передачі грошей вони залучили колишнього працівника військкомату та його сина.

Очільниця медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду ухилянтами. На підставі фейкових довідок чиновники військкомату "списували" чоловіків.

СБУ оголосила чиновниці підозру за двома статтями ККУ (ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 366 ККУ). Раніше у рамках цієї справи викрили начальника відділення військкомату і ще двох спільників.

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: у Київській області на корупції викрили голову медкомісії (ssu.gov.ua)

Корупція у військкоматах

Варто зазначити, що після журналістських розслідувань та гучних викриттів обласних воєнкомів по всій Україні пройшли масштабні перевірки територіальних центрів комплектування.

Крім того, правоохоронці повідомляють про численні кримінальні справи, пов'язані зі зловживаннями чиновниками ТЦК і корупцією.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили заступника воєнкома Одеської області. Він незаконно збагатився на 14 млн гривень.

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