Оформляли волонтером чи багатодітним батьком: під Києвом блокували схему для ухилянтів

В Київській області затримали 28-річного чоловіка через організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
За даними слідства, мешканець Київської області разом з іншими особами пропонував чоловікам призовного віку, які бажають перетнути державний кордон України, виготовити підроблені документи, що дозволяють такий проїзд в умовах воєнного стану. Зокрема, пропонувалось оформлення документів щодо багатодітної сім’ї, а також реєстрація у системі "Шлях" водієм-волонтером.
У ході проведення обшуків виявлено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти.
Наразі триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, що були задіяні у злочинній схемі. До того ж вирішується питання про обрання організатору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Вартість таких "послуг" становила 6-7 тисяч доларів, в залежності від виду підробленого документа. Нині ж чоловіку загрожує до 5 років за ґратами.
Нагадаємо, днями, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта з України, що вдавав з себе жінку.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, що СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".
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