Оформляли волонтером или многодетным отцом: под Киевом блокировали схему для уклонистов

По данным следствия, житель Киевской области вместе с другими лицами предлагал мужчинам призывного возраста, желающим пересечь государственную границу Украины, изготовить поддельные документы, разрешающие такой проезд в условиях военного положения. В частности, предлагалось оформление документов по многодетной семье, а также регистрация в системе "Шлях" водителем-волонтером.

В ходе проведения обысков обнаружены мобильные телефоны со сведениями о гражданах, обращавшихся за незаконной услугой, документация с их анкетными данными и денежные средства.

Фото: полиция задержала мужчину, выдававшего справки для незаконного выезда (t.me kyiv pro office)

В настоящее время продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, задействованных в преступной схеме. К тому же, решается вопрос об избрании организатору меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Стоимость таких "услуг" составляла 6-7 тысяч долларов в зависимости от вида поддельного документа. Сейчас же мужчине грозит до 5 лет за решеткой.