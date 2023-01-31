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Оформляли волонтером или многодетным отцом: под Киевом блокировали схему для уклонистов

Фото: полиция задержала мужчину, выдававшего справки для незаконного выезда (ssu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области задержан 28-летний мужчина из-за организации незаконной переправки военнообязанных за границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, житель Киевской области вместе с другими лицами предлагал мужчинам призывного возраста, желающим пересечь государственную границу Украины, изготовить поддельные документы, разрешающие такой проезд в условиях военного положения. В частности, предлагалось оформление документов по многодетной семье, а также регистрация в системе "Шлях" водителем-волонтером.

В ходе проведения обысков обнаружены мобильные телефоны со сведениями о гражданах, обращавшихся за незаконной услугой, документация с их анкетными данными и денежные средства.

Фото: полиция задержала мужчину, выдававшего справки для незаконного выезда (t.me kyiv pro office)

В настоящее время продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, задействованных в преступной схеме. К тому же, решается вопрос об избрании организатору меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Стоимость таких "услуг" составляла 6-7 тысяч долларов в зависимости от вида поддельного документа. Сейчас же мужчине грозит до 5 лет за решеткой.

Напомним, на днях, на границе с Венгрией задержали уклоняющегося из Украины, который притворялся женщиной.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

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