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Оформляли волонтером чи багатодітним батьком: під Києвом блокували схему для ухилянтів

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Київська область, Вівторок 31 січня 2023 16:21
Оформляли волонтером чи багатодітним батьком: під Києвом блокували схему для ухилянтів Фото: поліція затримала чоловіка, що видавав довідки для незаконного виїзду (ssu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В Київській області затримали 28-річного чоловіка через організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, мешканець Київської області разом з іншими особами пропонував чоловікам призовного віку, які бажають перетнути державний кордон України, виготовити підроблені документи, що дозволяють такий проїзд в умовах воєнного стану. Зокрема, пропонувалось оформлення документів щодо багатодітної сім’ї, а також реєстрація у системі "Шлях" водієм-волонтером.

У ході проведення обшуків виявлено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти.

Оформляли волонтером чи багатодітним батьком: під Києвом блокували схему для ухилянтівФото: поліція затримала чоловіка, що видавав довідки для незаконного виїзду (t.me kyiv pro office)

Наразі триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, що були задіяні у злочинній схемі. До того ж вирішується питання про обрання організатору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Вартість таких "послуг" становила 6-7 тисяч доларів, в залежності від виду підробленого документа. Нині ж чоловіку загрожує до 5 років за ґратами.

Нагадаємо, днями, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта з України, що вдавав з себе жінку.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".

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