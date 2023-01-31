Оформляли волонтером чи багатодітним батьком: під Києвом блокували схему для ухилянтів

В Київській області затримали 28-річного чоловіка через організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, мешканець Київської області разом з іншими особами пропонував чоловікам призовного віку, які бажають перетнути державний кордон України, виготовити підроблені документи, що дозволяють такий проїзд в умовах воєнного стану. Зокрема, пропонувалось оформлення документів щодо багатодітної сім’ї, а також реєстрація у системі "Шлях" водієм-волонтером.

У ході проведення обшуків виявлено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти.

Фото: поліція затримала чоловіка, що видавав довідки для незаконного виїзду (t.me kyiv pro office)

Наразі триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, що були задіяні у злочинній схемі. До того ж вирішується питання про обрання організатору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Вартість таких "послуг" становила 6-7 тисяч доларів, в залежності від виду підробленого документа. Нині ж чоловіку загрожує до 5 років за ґратами.