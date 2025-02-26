На оформлення "тисячі Зеленського" залишилось три дні: як отримати гроші

Як оформити "Зимову єПідтримку" й отримати тисячу гривень

Українцям нагадали, що для того, аби оформити "Зимову єПідтримку" в "Дії", залишилося три дні.

"Піклуємося, щоб кожен із вас встиг скористатися послугою. Оформлюйте 1 000 від держави в "Дії" до 23:59 28 лютого та очікуйте на зарахування", - йдеться у публікації.

Подати заяву на отримання тисячі гривень в межах програми можна через портал або додаток "Дія":

авторизуватись у "Дії";

зайти у "Сервіси";

обрати "Зимова єПідтримка";

натиснути "Подати нову заявку";

натиснути "Розпочати";

вибрати, для кого призначена виплата - для себе чи для дитини;

натиснути "Додайте свідоцтво" про народження дитини (якщо воно не підвантажилось у "Дії" автоматично);

вибрати рахунок для виплати;

перевірити дані;

поставити пташечку "Я перебуваю на території України";

натиснути "Надіслати".

Якщо у вас немає картки "Національний кешбек" - її потрібно відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Громадянам розповіли, що в цілому українці подали вже понад 12 млн заяв про "Зимову єПідтримку". З них 2,9 млн - на дітей.

"Чекаємо на останні заяви від користувачів! Ваша "Дія", - підсумували у дописі.

Публікація прес-служби "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Варто зазначити також, що ті з українців, хто не має "Дії", можуть отримати "тисячу Зеленського" через найближче відділення "Укрпошти".